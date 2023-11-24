В Киеве прогнозируют сильные снегопады: въезд фур будет ограничен

Въезд в Киев крупногабаритного транспорта в понедельник, 27 ноября, будет ограничен ввиду ожидаемых сильных снегопадов и гололеда.

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Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

Отмечается, что такое решение приняла Постоянная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за прогнозируемого снегопада.

"В понедельник, 27 ноября, в пиковые утренние часы ограничат въезд в Киев крупногабаритного транспорта", - сообщили в КГГА.

Там добавили, что это позволит минимизировать возникновение пробок на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.

"Просим руководителей предприятий по перевозке грузов, в том числе на большие дистанции, учесть ограничения при планировании маршрутов и не создавать накопления автотранспорта на въездах в город", - подчеркнули в КГГА.

Также владельцев предприятий, осуществляющих организованные пассажирские перевозки на территории области, по возможности просят ограничить поездки в это время.

В КГГА напомнили водителям, что в снегопады лучше отдать предпочтение общественному транспорту. Также не стоит оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники.

В Киеве и области прогнозируют метели и гололедицу

Как сообщил городской голова Киева, сильные снегопады и гололедицу прогнозируют синоптики в столице 26-27 ноября.

В частности, днем 26 ноября и ночью 27 ноября ожидается значительный прирост снежного покрова и усиление ветра до 17-22 м/с, метели, снежные заносы, на дорогах – гололедица.

В этом сезоне в Киеве на дорогах, мостах и тротуарах будут бороться с гололедицей и убирать снег 525 единиц основной и дополнительной спецтехники "Киевавтодора". Всего заготовлено 17,3 тысяч тонн соли и 54,5 тысяч тонн песка.