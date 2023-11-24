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У Києві прогнозують сильні снігопади: в'їзд фур буде обмежений
В'їзд у Київ великогабаритного транспорту в понеділок, 27 листопада, буде обмежений з огляду на очікувані сильні снігопади та ожеледицю.
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
Зазначається, що таке рішення прийняла Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через прогнозований снігопад.
"У понеділок, 27 листопада, в пікові ранкові години обмежать в’їзд до Києва великогабаритного транспорту", - повідомили в КМДАПідписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Там додали, що це дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах і забезпечити рух снігоприбиральної техніки.
"Просимо керівників підприємств із перевезення вантажів, зокрема на великі дистанції, врахувати обмеження при плануванні маршрутів та не створювати накопичення автотранспорту на в’їздах до міста", - наголосили в КМДА.
Також власників підприємств, що здійснюють організовані пасажирські перевезення на території області, за можливості, просять обмежити поїздки в цей час.
У КМДА нагадали водіям, що у снігопади краще віддати перевагу громадському транспорту. Також не варто залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та на узбіччях, аби не заважати роботі спецтехніки.
У Києві та області прогнозують хуртовини та ожеледицю
Як повідомив міський голова Києва, сильні снігопади й ожеледицю прогнозують синоптики у столиці 26-27 листопада.
Зокрема, вдень 26 листопада та вночі 27 листопада очікується значний приріст снігового покриву та посилення вітру до 17-22 м/с, хуртовини, снігові замети, на дорогах – ожеледиця.
Цього сезону в Києві на дорогах, мостах і тротуарах боротимуться з ожеледицею і прибиратимуть сніг 525 одиниць основної і додаткової спецтехніки "Київавтодору". Загалом заготовлено 17,3 тисячі тонн солі та 54,5 тисячі тонн піску.