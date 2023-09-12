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В Киеве с 20 сентября ограничат въезд крупногабаритного транспорта в час пик
В Киеве с 20 сентября ограничат въезд крупногабаритного транспорта в часы пик: утром с 7:00 до 10:00 и вечером с 17:00 до 20:00. Ограничения будут установлены на въездах в столицу.
Соответствующее решение было принято на заседании Совета обороны столицы, на котором обсуждалась перегруженность столичных дорог в час пик, сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации.
"Дороги столицы перегружены в часы пик. Людям тяжело добраться на работу, специальному транспорту – к месту назначения. Поэтому на сегодняшнем заседании Совета обороны Киева особое внимание уделили решению вопроса разгруженности автомобильных дорог города", - отметил Сергей Попко, начальник КМВА.
По его словам, с 20 сентября 2023 года будет ограничен въезд крупногабаритного транспорта в столицу в часы пик утром с 7:00 до 10:00, и вечером с 17:00 до 20:00.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Ограничения будут установлены на въездах в столицу. Контроль за исполнением решения будет осуществляться полицией Киева.
"Прошу перевозчиков с пониманием отнестись к этой норме. Тем более что это не новинка для города и большинство владельцев крупногабаритного транспорта с такими ограничениями знакомы. Запрет въезда в часы пик существовал в Киеве и раньше, еще до начала полномасштабного вторжения", - подчеркнул Попко.
Напомним, ранее в Одесской области запретили движение транспортных средств весом более 24 тонн и нагрузкой на ось свыше 7 тонн на всех автодорогах с 10:00 до 18:00.