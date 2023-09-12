У Київі з 20 вересня обмежать в'їзд великогабаритного транспорту в години пік

У Києві з 20 вересня обмежать в'їзд великогабаритного транспорту в години пік: вранці з 7:00 до 10:00, та ввечері з 17:00 до 20:00. Обмеження будуть встановлені на в’їздах до столиці.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Ради оборони столиці, на якому обговорювалася перевантаженість столичних доріг у години пік, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"Дороги столиці перевантажені в години пік. Людям важко дістатися на роботу, спеціальному транспорту – до місця призначення. Тому на сьогоднішньому засідання Ради оборони Києва окрему увагу приділили вирішенню питання розвантаженості автомобільних доріг міста", - зазначив Сергій Попко, начальник КМВА.

За його словами, з 20-го вересня 2023 року буде обмежений в’їзд великогабаритного транспорту в столицю в години пік вранці з 7:00 до 10:00, та ввечері з 17:00 до 20:00.

Обмеження будуть встановлені на в’їздах до столиці. Контроль за виконанням рішення здійснюватиме поліція Києва.

"Прошу перевізників із розумінням поставитися до цієї норми. Тим більше, що це не новинка для міста і більшість власників великогабаритного транспорту з такими обмеженнями знайомі. Заборона в’їзду в години пік існувала в Києві і раніше, ще до початку повномасштабного вторгнення", - підкреслив Попко.

Нагадаємо, раніше в Одеській області заборонили рух транспортних засобів вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн на всіх автошляхах з 10:00 до 18:00.