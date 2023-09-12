- Категорія
- Транспорт
- Дата публікації
-
У Київі з 20 вересня обмежать в'їзд великогабаритного транспорту в години пік
У Києві з 20 вересня обмежать в'їзд великогабаритного транспорту в години пік: вранці з 7:00 до 10:00, та ввечері з 17:00 до 20:00. Обмеження будуть встановлені на в’їздах до столиці.
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Ради оборони столиці, на якому обговорювалася перевантаженість столичних доріг у години пік, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.
"Дороги столиці перевантажені в години пік. Людям важко дістатися на роботу, спеціальному транспорту – до місця призначення. Тому на сьогоднішньому засідання Ради оборони Києва окрему увагу приділили вирішенню питання розвантаженості автомобільних доріг міста", - зазначив Сергій Попко, начальник КМВА.
За його словами, з 20-го вересня 2023 року буде обмежений в’їзд великогабаритного транспорту в столицю в години пік вранці з 7:00 до 10:00, та ввечері з 17:00 до 20:00.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Обмеження будуть встановлені на в’їздах до столиці. Контроль за виконанням рішення здійснюватиме поліція Києва.
"Прошу перевізників із розумінням поставитися до цієї норми. Тим більше, що це не новинка для міста і більшість власників великогабаритного транспорту з такими обмеженнями знайомі. Заборона в’їзду в години пік існувала в Києві і раніше, ще до початку повномасштабного вторгнення", - підкреслив Попко.
Нагадаємо, раніше в Одеській області заборонили рух транспортних засобів вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн на всіх автошляхах з 10:00 до 18:00.