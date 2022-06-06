В Киеве возобновила работу детская железная дорога

"Укрзализныця" открыла летний сезон 2022 года на Киевской детской железной дороге, расположенной в Сырецком парке. Как говорится в сообщении госкомпании, поезда будут курсировать с четверга по воскресенье: по будням - с 10:30 до 17:10, по выходным - с 10:30 до 18:50.

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"Вокзал станции Киев-Пассажирский детский является мини-копией Центрального железнодорожного вокзала столицы. На пути следования детского поезда его пассажиры могут увидеть 27 стел с информацией об областных центрах Украины, а также городах Киеве и Севастополе, получить справочные и геральдические сведения, узнать о местных памятниках. А для любителей железнодорожного наследия будет работать музей истории Юго-Западной железной дороги", - отмечают в УЗ.

На сегодняшний день длина маршрута ДЖД составляет 6,7 километра. Железная дорога ограничивается двумя станциями – Киев-Пассажирский детский и Железнодорожная.

Подвижный состав - три локомотива (тепловозы ТУ7А, паровоз Гр-336 - единственный действующий паровоз на детских железных дорогах Украины), 12 пассажирских и 2 грузовых вагона.

Фото: Укрзализныця Фото: Укрзализныця Фото: Укрзализныця Фото: Укрзализныця Фото: Укрзализныця Фото: Укрзализныця Фото: Укрзализныця Фото: Укрзализныця Фото: Укрзализныця Фото: Укрзализныця

Стоимость детского билета в общем вагоне составляет 50 грн, взрослого – 100 грн, детского билета в ретровагоне – 60 грн, взрослого – 120 грн, детского билета в вагоне “люкс” – 100 грн, взрослого – 150 грн.

Билет в музей истории Юго-Западной железной дороги стоит 40 грн, на выставку узкоколейного подвижного состава – 50 грн.