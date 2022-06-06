У Києві відновила роботу дитяча залізниця

"Укрзалізниця" відкрила літній сезон 2022 року на Київській дитячій залізниці, розташованій у Сирецькому парку. Як ідеться у повідомленні держкомпанії, поїзди курсуватимуть з четверга по неділю: у будні - з 10:30 до 17:10, у вихідні - з 10:30 до 18:50.

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"Вокзал станції Київ-Пасажирський дитячий є мінікопією Центрального залізничного вокзалу столиці. На шляху прямування дитячого поїзда його пасажири можуть побачити 27 стел з інформацією про обласні центри України, а також міста Київ та Севастополь, отримати довідкові й геральдичні відомості, дізнатися про місцеві пам'ятки. А для любителів залізничної спадщини працюватиме музей історії Південно-Західної залізниці", - зазначають в УЗ.

На сьогодні довжина маршруту дитячої залізниці становить 6,7 кілометра. Вона обмежується двома станціями – Київ-Пасажирський дитячий та Залізнична.

Рухомий склад - три локомотиви (тепловози ТУ7А, паровоз Гр-336 — єдиний діючий паровоз на дитячих залізницях України), 12 пасажирських і 2 вантажні вагони.

Фото: Укрзалізниця Фото: Укрзалізниця Фото: Укрзалізниця Фото: Укрзалізниця Фото: Укрзалізниця Фото: Укрзалізниця Фото: Укрзалізниця Фото: Укрзалізниця Фото: Укрзалізниця Фото: Укрзалізниця

Вартість дитячого квитка у загальному вагоні становить 50 грн, дорослого - 100 грн, дитячого квитка у ретровагоні — 60 грн, дорослого — 120 грн, дитячого квитка у вагоні "люкс" - 100 грн, дорослого - 150 грн.

Квиток до музею історії Південно-Західної залізниці коштує 40 грн, на виставку вузькоколійного рухомого складу - 50 грн.