В Одессе открывают движение по важной транспортной артерии, закрытой с начала войны: какие ограничения

В Одессе со 2 марта открывается транзитное движение автомобильного транспорта по улице Приморской на участке от Военного спуска до Таможенной площади, где она непосредственно пролегает вдоль территорией морского порта. Закрыто оно было с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале прошлого года.

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Впрочем, как сообщил директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета Артем Сидоренко, остановка, парковка или стоянка на этом участке все равно будут запрещены.

Также продолжит действие запрет на движение на этом участке пешеходов. За соблюдением этих правил будут следить пешие патрули военной службы правопорядка.

В среду в одесской мэрии также показали, что коммунальщики Одессы приводят улицу Приморскую в порядок, отодвигая бетонные блоки, которыми она была перегорожена.

Фото: Одесский горсовет Фото: Одесский горсовет Фото: Одесский горсовет Фото: Одесский горсовет

"Большой поток транспорта поедет в объезд исторического центра города и разгрузит наши улицы. Спасибо военному командованию, которое пошло на встречу городу и разрешило проезд транспорта. Это полностью заслуга Вооруженных сил, оттеснивших врага на сотни километров от Одессы. И сегодня город может жить, работать и поддерживать экономику Украины", – прокомментировал мэр Геннадий Труханов.

Он также напомнил, что с 1 марта в Одессе, как и по всей области, сокращен комендантский час, что является особенно хорошей новостью для бизнеса, поскольку одесские предприниматели неоднократно поднимали этот вопрос. Благодаря этому, в частности, рестораны, спортивные клубы и торговые сетевые смогут продлить время работы на один час.

В то же время будет ли восстановлено по Приморской движению, пусть даже без остановки на морвокзале, троллейбусного маршрута №10 и маршрутных такси №№120, 190 и 242, пока неизвестно.