В Одесі відкривають рух важливою транспортною артерією, закритою з початку війни: які обмеження

В Одесі з 2 березня відкривається транзитний рух автомобільного транспорту вулицею Приморською на ділянці від Військового узвозу до Митної площі, де вона безпосередньо межує з територією морського порту, закритий з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому минулого року.

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Втім, як повідомив директор департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міськради Артем Сидоренко, зупинка, стоянка або парковка на цій ділянці все одно будуть заборонені.

Також продовжить дію заборонена на рух на цій ділянці пішоходів. За дотриманням цих правил будуть слідкувати піші патрулі військової служби правопорядку.

У середу в одеській мерії також показали, що комунальники Одеси приводять вулицю Приморську до ладу, відсуваючи бетонні блоки, якими вона була перегороджена.

Фото: Одеська міськрада Фото: Одеська міськрада Фото: Одеська міськрада Фото: Одеська міськрада

"Великий потік транспорту поїде в об'їзд історичного центру міста та розвантажить наші вулиці. Дякую військовому командуванню, яке пішло на зустріч місту та дозволило проїзд транспорту. Це повністю заслуга Збройних сил, які відтіснили ворога на сотні кілометрів від Одеси. І сьогодні місто може жити, працювати та підтримувати економіку України", - прокоментував мер Геннадій Труханов.

Він також нагадав, що з 1 березня в Одесі, як і по всій області, зменшено комендантську годину, що є особливо гарною новиною для бізнесу, оскільки одеські підприємці неодноразово порушували це питання. Завдяки цьому, зокрема, ресторани, спортивні клуби та торгові мережні зможуть продовжити час роботи на одну годину.

Чи буде відновлено по Приморській рух, хоча б без зупинки на морвокзалі, тролейбусного маршруту №10 та маршрутних таксі №№120, 190 та 242, наразі невідомо.