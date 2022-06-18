Великобритания и Украина подписали меморандум об инфраструктурном восстановлении

Украина и Великобритания подписали меморандум об инфраструктурном восстановлении Украины, которым закрепляется стратегия сотрудничества.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Несмотря на продолжающуюся войну, мы уже начали восстановление страны там, где это возможно. Нам удалось расчистить почти тысячу километров дорог, обустроить 41 временную переправу. Кроме этого, по мере улучшения ситуации в вопросе безопасности восстанавливаем железнодорожное сообщение между разными регионами страны", - отметил Кубраков.

По его словам, для того, чтобы процесс восстановления стал более быстрым и эффективным, в рамках Британско-украинского инфраструктурного саммита подписали Меморандум об инфраструктурном восстановлении Украины, которым вместе с британскими коллегами закрепили стратегический характер сотрудничества в отношении восстановления.

В партнерстве с британским бизнесом также создана рабочая группа, которая будет работать над восстановлением критической инфраструктуры Киева и Киевской области.

Министр подчеркнул, что из-за действий армии страны-агрессора РФ в Украине на данный момент повреждены или разрушены почти 24 тыс. километров дорог, 305 мостов, 6,3 тыс. километров железнодорожных путей, заблокированы или оккупированы все морские порты. Прямые задокументированные убытки украинской инфраструктуры уже достигают почти 104 млрд долларов.

"Чтобы британский бизнес был уверен в том, что его инвестиции будут использованы эффективно и прозрачно, рассказал о создании открытой электронной системы управления восстановлением. Эта система должна стать единственным пространством информации об восстановлении, где каждый желающий сможет узнать о конкретных убытках, закупках работ для восстановления и получить аудит об использовании средств", - отметил Кубраков.

Министерство инфраструктуры также разрабатывает государственный реестр поврежденной инфраструктуры и нарабатывает решения для цифрового управления восстановлением.

"Рассчитываем, что британского бизнеса -+ в Украине будет больше, особенно сейчас, когда украинская экономика нуждается в качественных инвестициях", - подчеркнул Кубраков.

Напомним, что Украина вместе с международными партнерами сможет отстроить разрушенную инфраструктуру через два года.