Великобританія та Україна підписали меморандум про інфраструктурне відновлення

Україна та Великобританія підписали меморандум про інфраструктурне відновлення України, яким закріплюється стратегія співпраці.

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Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Незважаючи на війну, що триває, ми вже почали відновлення країни там, де це можливо. Нам вдалося розчистити майже тисячу кілометрів доріг, облаштувати 41 тимчасову переправу. Крім цього, у міру поліпшення ситуації в питанні безпеки відновлюємо залізничне сполучення між різними регіонами країни", - відзначив Кубраков.

За його словами, для того, щоб процес відновлення став швидшим та ефективнішим, у рамках Британсько-українського інфраструктурного саміту підписали Меморандум про інфраструктурне відновлення України, яким разом із британськими колегами закріпили стратегічний характер співпраці щодо відновлення.

У партнерстві з британським бізнесом також створено робочу групу, яка працюватиме над відновленням критичної інфраструктури Києва та Київської області.

Міністр наголосив, що через дії армії країни-агресора РФ в Україні на даний момент пошкоджено або зруйновано майже 24 тис. кілометрів доріг, 305 мостів, 6,3 тис. кілометрів залізничних колій, заблоковано або окуповано всі морські порти. Прямі задокументовані збитки української інфраструктури вже сягають майже 104 млрд доларів.

"Щоб британський бізнес був упевнений у тому, що його інвестиції будуть використані ефективно та прозоро, розповів про створення відкритої електронної системи управління відновленням. Ця система має стати єдиним простором інформації про відновлення, де кожен охочий зможе дізнатися про конкретні збитки, закупівлі робіт для відновлення та отримати аудит про використання коштів", - зазначив Кубраков.

Міністерство інфраструктури також розробляє державний реєстр пошкодженої інфраструктури та напрацьовує рішення для цифрового управління відновленням.

"Розраховуємо, що британського бізнесу -+ в Україні буде більше, особливо зараз, коли українська економіка потребує якісних інвестицій", - наголосив Кубраков.

Нагадаємо, що Україна разом із міжнародними партнерами зможе відбудувати зруйновану інфраструктуру за два роки.