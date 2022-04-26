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Турецкие отели могут отменить бронь для всех российских туристов

Турецкие отели могут отменить бронь для всех российских туристов
Турецкие отели могут отменить бронь всех туристов из России. Фото: Светлана Манько

Турецкие отели могут отменить бронь всех туристов из России. Соответствующее требование в связи с санкциями против России за войну против Украины направил турецким гостиницам представитель крупнейшего европейского туроператора TUI Tantur.

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Об этом пишет газета Turizm Gazetesi.

Сообщается, что туристические компании, отправляющие европейских туристов в Турцию, поставили ультиматум, чтобы в гостиницах, где будут проживать их клиенты, не было россиян.

Под ограничения попадают даже россияне, уже успевшие вселиться в номера. Их, по мнению туроператора, следует выселить.

Кроме того, путешественники из Европы требуют от гостиниц прекратить работу с россиянами.

"Цель этого письма – сообщить вам, что все операции Tantur в Турции для TI Travel LLC, TI Baltics SIA и Borublita Holdings Limited прекращены. Действие контракта прекращено в соответствии со статьей 9 контрактов, подписанных между гостиницей и Tantur", — говорится в письме.

TUI уточнил, что требование должно быть выполнено до 31 мая, однако затем 20 числа каждого месяца норма может продлеваться на каждые 30 дней.

Тем временем российское подразделение компании TUI Tantur в Турции закрылось, а его сотрудники уволены.

Отметим, что Турция в отличие от многих других стран не закрывала свое воздушное пространство для российских самолетов. В предыдущие годы именно россияне и украинцы составляли львиную долю туристов в турецких отелях. 

Автор:
Светлана Манько