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Турция назвала условия введения санкций против России

Турция назвала условия введения санкций против России
Мевлют Чавушоглу. Фото: АРА

Турция будет следовать санкциям в отношении РФ, если их одобрит Организация Объединенных Наций (ООН).

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Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает "Коммерсант".

"Мы следим за санкциями ООН, соблюдаем их. Но в плане подключения к санкциям отдельных стран, думаю, сами страны понимают, что при посреднической позиции Турции это нереалистично", – заявил Чавушоглу.

Как заявил глава МИДа, Запад интересуют причины такой позиции Анкары.

"Нас часто спрашивают, закроем ли небо? Понимаете, у Турции посредническая позиция, рассчитана на стабилизацию ситуации", – отметил Чавушоглу.

Он отметил, что ситуация в Украине указывает на состояние новой холодной войны в мире.

Министр также подчеркнул, что в Турции оценивают продолжающиеся переговоры России и Украины без достаточного оптимизма или пессимизма и прилагают усилия для организации встречи между президентами двух стран.

Чавушоглу добавил, что последствия от ситуации в Украине и введенных против РФ санкций будут ощутимы еще долгое время.

Напомним, 9 апреля президент США Джо Байден подписал два закона, которые предусматривают введение дополнительных санкций в отношении России и Беларуси.

Байден подписал "Закон о прекращении импорта российской нефти", который запрещает импорт энергетических продуктов из Российской Федерации, и "Закон о приостановлении нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью", направленный на дальнейшее усиление торговых и правозащитных санкций.

Оба законопроекта разработаны в связи с полномасштабным вторжением России в Украину. Ранее они были одобрены американским конгрессом и сенатом.

Автор:
Дмитрий Нарожный