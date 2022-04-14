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Турция назвала условия введения санкций против России
Турция будет следовать санкциям в отношении РФ, если их одобрит Организация Объединенных Наций (ООН).
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает "Коммерсант".
"Мы следим за санкциями ООН, соблюдаем их. Но в плане подключения к санкциям отдельных стран, думаю, сами страны понимают, что при посреднической позиции Турции это нереалистично", – заявил Чавушоглу.
Как заявил глава МИДа, Запад интересуют причины такой позиции Анкары.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Нас часто спрашивают, закроем ли небо? Понимаете, у Турции посредническая позиция, рассчитана на стабилизацию ситуации", – отметил Чавушоглу.
Он отметил, что ситуация в Украине указывает на состояние новой холодной войны в мире.
Министр также подчеркнул, что в Турции оценивают продолжающиеся переговоры России и Украины без достаточного оптимизма или пессимизма и прилагают усилия для организации встречи между президентами двух стран.
Чавушоглу добавил, что последствия от ситуации в Украине и введенных против РФ санкций будут ощутимы еще долгое время.
Напомним, 9 апреля президент США Джо Байден подписал два закона, которые предусматривают введение дополнительных санкций в отношении России и Беларуси.
Байден подписал "Закон о прекращении импорта российской нефти", который запрещает импорт энергетических продуктов из Российской Федерации, и "Закон о приостановлении нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью", направленный на дальнейшее усиление торговых и правозащитных санкций.
Оба законопроекта разработаны в связи с полномасштабным вторжением России в Украину. Ранее они были одобрены американским конгрессом и сенатом.