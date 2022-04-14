Туреччина назвала умови запровадження санкцій проти Росії

Туреччина наслідуватиме санкції щодо РФ, якщо їх схвалить Організація Об'єднаних Націй (ООН).

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Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє "Комерсант".

"Ми стежимо за санкціями ООН, дотримуємося їх. Але щодо підключення до санкцій окремих країн, думаю, самі країни розуміють, що за посередницькою позицією Туреччини це нереалістично", – заявив Чавушоглу.

Як заявив глава МЗС, Захід цікавлять причини такої позиції Анкари.

"Нас часто запитують, чи закриємо небо? Розумієте, Туреччина має посередницьку позицію, розраховану на стабілізацію ситуації", – зазначив Чавушоглу.

Він зазначив, що ситуація в Україні вказує на стан нової холодної війни у світі.

Міністр також підкреслив, що в Туреччині оцінюють переговори Росії та України, що тривають, без достатнього оптимізму або песимізму і докладають зусиль для організації зустрічі між президентами двох країн.

Чавушоглу додав, що наслідки від ситуації в Україні та введених проти РФ санкцій будуть відчутні ще довгий час.

Нагадаємо, 9 квітня президент США Джо Байден підписав два закони, які передбачають запровадження додаткових санкцій щодо Росії та Білорусі.

Байден підписав "Закон про припинення імпорту російської нафти", який забороняє імпорт енергетичних продуктів з Російської Федерації, та "Закон про зупинення нормальних торгових відносин з Росією та Білоруссю", спрямований на подальше посилення торгових та правозахисних санкцій.

Обидва законопроєкти розроблені у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії до України. Раніше вони були схвалені американським конгресом та сенатом.