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Турецькі готелі можуть скасувати бронювання для всіх російських туристів
Під обмеження потрапляють навіть росіяни, які вже встигли вселитись у номери.
Про це пише газета Turizm Gazetesi.
Повідомляється, що туристичні компанії, що відправляють європейських туристів до Туреччини, поставили ультиматум, щоб у готелях, де проживатимуть їхні клієнти, не було росіян.
Під обмеження потрапляють навіть росіяни, які вже встигли вселитись у номери. Їх, на думку туроператора, слід виселити.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, мандрівники із Європи вимагають від готелів припинити роботу з росіянами.
"Мета цього листа – повідомити вам, що всі операції Tantur у Туреччині для TI Travel LLC, TI Baltics SIA та Borublita Holdings Limited припинено. Дія контракту припинена відповідно до статті 9 контрактів, підписаних між готелем та Tantur", — йдеться у листі.
TUI уточнив, що вимога має бути виконана до 31 травня, проте після 20 числа кожного місяця норма може продовжуватися на кожні 30 днів.
Тим часом російський підрозділ компанії TUI Tantur у Туреччині закрився, а його співробітників звільнено.
Зазначимо, що Туреччина на відміну багатьох інших країн не закривала свій повітряний простір для російських літаків. У попередні роки саме росіяни та українці складали левову частку туристів у турецьких готелях.