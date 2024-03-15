В Буче реконструируют Вокзальную площадь с помощью первого в Украине промышленного 3D-принтера

В Буче Киевской области презентовали концепцию реконструкции Вокзальной площади. Она предполагает строительство с помощью первого в Украине промышленного 3D-принтера.

Об этом сообщил Бучанский городской совет.

Отмечается, что проект реконструкции разработали специалисты украинской студии дизайна и архитектуры MAKHNO.

Он предполагает создание нового автовокзала и реконструкцию зоны с малыми архитектурными формами и зонами отдыха.

Строительство состоится с помощью первого в Украине промышленного 3D принтера компании 3D Technology UTU, которая занимается созданием таких масштабных конструкций.

Фото: Бучанский горсовет

"Это концепт на базе локаций и вводных данных. Далее мы будем масштабировать его на всю территорию, чтобы создать знаковый для Бучи проект”, – отметил партнер студии MAKHNO Александр Дымнич.

Заметим, в Буче на улице Вокзальной во время попытки оккупации Киевщины шли городские бои. Сейчас там отстроили 50 домов, 12 из которых возвели с нуля, также реконструировали около 2,5 километра улицы.

Ущерб Бучи от войны оценивают более чем в пять миллиардов гривен

Ущерб, нанесенный Бучей за месяц оккупации российскими войсками, эксперты KSE оценивают в 5,2 миллиарда гривен. Повреждены 2514 построек, это чуть более 12% от количества всех зданий города. Из них 305 разрушены до основания.

Почти 90% поврежденных построек – это жилой фонд Бучи. В частности, из-за поражения многоэтажек (122), частных домов (860) и таунхаусов (149) пострадали около 29 тысяч горожан.

Серьезный ущерб был нанесен и промышленности, социальной инфраструктуре, а также жилищно-коммунальному хозяйству. Из-за сильного повреждения энергетической подстанции город понес убытки на сумму около 17,7 миллионов долларов.

Россияне разрушили 26 учебных заведений, одно спортивное заведение, а также пять культурных и религиозных объектов.