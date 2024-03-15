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У Бучі реконструюють Вокзальну площу за допомогою першого в Україні промислового 3D-принтера
У місті Буча Київської області презентували концепцію реконструкції Вокзальної площі. Вона передбачає будівництво за допомогою першого в Україні промислового 3D-принтера.
Про це повідомила Бучанська міська рада.
Зазначається, що проєкт реконструкції розробили фахівці української студії дизайну та архітектури MAKHNO.
Він передбачає створення нового автовокзалу та реконструкцію зони з малими архітектурними формами і зонами для відпочинку.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Будівництво відбудеться за допомогою першого в Україні промислового 3D-принтера компанії 3D Technology UTU, яка займається створенням таких масштабних конструкцій.
“Це концепт на базі локацій та вводних даних. Далі ми будемо масштабувати його на всю територію, щоб створити знаковий для Бучі проєкт”, – зазначив партнер студії MAKHNO Олександр Димніч.
Зауважимо, у Бучі на вулиці Вокзальній під час спроби окупації Київщини точилися міські бої. Наразі там відбудували 50 помешкань, 12 з яких звели з нуля, також реконструювали близько 2,5 кілометра вулиці.
Збитки Бучі від війни оцінюють у понад п'ять мільярдів гривень
Збитки, завдані Бучі за місяць окупації російськими військами, експерти KSE оцінюють у 5,2 мільярда гривень. Пошкоджені 2514 будівель, це трохи більше за 12% від кількості всіх будівель міста. З них 305 зруйновані вщент.
Майже 90% пошкоджених будівель – це житловий фонд Бучі. Зокрема, через ураження багатоповерхівок (122), приватних будинків (860) і таунхаусів (149) постраждали майже 29 тисяч містян.
Серйозної шкоди завдали й промисловості, соціальній інфраструктурі, а також житлово-комунальному господарству. Через сильне пошкодження енергетичної підстанції місто зазнало збитків на суму близьку до 17,7 мільйонів доларів.
Росіяни зруйнували 26 закладів освіти, один спортивний заклад, а також п’ять культурних і релігійних об’єктів.