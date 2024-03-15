У Бучі реконструюють Вокзальну площу за допомогою першого в Україні промислового 3D-принтера

У місті Буча Київської області презентували концепцію реконструкції Вокзальної площі. Вона передбачає будівництво за допомогою першого в Україні промислового 3D-принтера.

Про це повідомила Бучанська міська рада.

Зазначається, що проєкт реконструкції розробили фахівці української студії дизайну та архітектури MAKHNO.

Він передбачає створення нового автовокзалу та реконструкцію зони з малими архітектурними формами і зонами для відпочинку.

Будівництво відбудеться за допомогою першого в Україні промислового 3D-принтера компанії 3D Technology UTU, яка займається створенням таких масштабних конструкцій.

Фото: Бучанська міськрада

“Це концепт на базі локацій та вводних даних. Далі ми будемо масштабувати його на всю територію, щоб створити знаковий для Бучі проєкт”, – зазначив партнер студії MAKHNO Олександр Димніч.

Зауважимо, у Бучі на вулиці Вокзальній під час спроби окупації Київщини точилися міські бої. Наразі там відбудували 50 помешкань, 12 з яких звели з нуля, також реконструювали близько 2,5 кілометра вулиці.

Збитки Бучі від війни оцінюють у понад п'ять мільярдів гривень

Збитки, завдані Бучі за місяць окупації російськими військами, експерти KSE оцінюють у 5,2 мільярда гривень. Пошкоджені 2514 будівель, це трохи більше за 12% від кількості всіх будівель міста. З них 305 зруйновані вщент.

Майже 90% пошкоджених будівель – це житловий фонд Бучі. Зокрема, через ураження багатоповерхівок (122), приватних будинків (860) і таунхаусів (149) постраждали майже 29 тисяч містян.

Серйозної шкоди завдали й промисловості, соціальній інфраструктурі, а також житлово-комунальному господарству. Через сильне пошкодження енергетичної підстанції місто зазнало збитків на суму близьку до 17,7 мільйонів доларів.

Росіяни зруйнували 26 закладів освіти, один спортивний заклад, а також п’ять культурних і релігійних об’єктів.