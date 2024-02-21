Армия РФ атаковала Украину 19 дронами, в Харьковской области двое погибших: ситуация в регионах (ФОТО)

В ночь на 21 февраля российские террористы запустили по Украине беспилотники и ракеты разного типа. Силы ПВО уничтожили 13 вражеских дронов и ракету Х-59.

ПВО уничтожило 13 дронов и ракету Х-59

Как сообщают Воздушные силы ВСУ РФ ночью запустила зенитную управляемую ракету С-300, управляемую авиационную ракету Х-59, 4 крылатые ракеты Х-22 и 19 ударных беспилотников типа Shahed.

Украинские бойцы ночью уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59 в Полтавской области и 13 "шахедов" в пределах Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.

Часть БПЛА не достигла своих целей.

В Херсонской области 4 раненых

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за минувшие сутки противник совершил 47 обстрелов, выпустив 159 снарядов, с применением артиллерии, минометов, танков и БпЛА.

По городу Херсон враг выпустил 27 снарядов.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения.

Оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Днепропетровщину

Войска РФ ночью обстреляли из тяжелой артиллерии Марганец, сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Марганец на Никопольщине российская армия обстреляла из тяжелой артиллерии. Без погибших и пострадавших", - отметил Лысак.

Он добавил, что поздно вечером защитники из ПВК "Восток" сбили над областью четыре БПЛА. В частности, над Павлоградским и Днепровским районами.

В Харьковской области 2 погибших

Российские войска за прошедшие сутки атаковали более 25 населенных пунктов Харьковской области, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, авиаудары оккупанты нанесли по населенным пунктам Грачевка, Чугуновка, Федоровка, Песчаное, Екатериновка.

Также около полуночи в селе Липцы Харьковского района обстреляно садовое общество и один автомобиль.

В селе Петропавловка Купянского района в гражданский автомобиль попал вражеский дрон-камикадзе. Два мужчины 38 и 50 лет, рабочие местной фермы, погибли на месте. 48-летняя супруга последнего с ранениями была доставлена в медицинское учреждение.

В селе Черкасские Тишки Харьковского района в результате обстрела повреждено садовое общество. Горел 2-этажный дом.

В результате обстрела КАБом села Глушковка Купянского района повреждено частное домовладение. Также разрушен жилой дом и два соседних дома повреждены.

Кроме того, враг осуществил обстрел села Липцы Харьковского района. Повреждены 2 частных дома, хозяйственное сооружение, летняя кухня.

В селе Федоровка Купянского района зафиксировано попадание КАБ на территорию частного сельхозпредприятия.

Враг 516 раз ударил по Запорожской области

За прошедшие сутки армия РФ нанесла 516 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области, сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, 108 вражеских беспилотников атаковали Беленькое, Новодаровку, Волшебное, Малиновку, Малую Токмачку, Роботино, Малые Щербаки и Пятихатки. Также, рашисты совершили 3 авиаудара и 28 РСЗО-обстрелов Малой Токмачки и Роботиного.

377 артобстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Белогорья, Левадного, Полтавки, Красного, Новоандреевки, Каменского и других городов и сел на линии огня.

За сутки поступило 25 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

В Донецкой области 1 погибший

Всего за сутки россияне 19 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, сообщает Донецкая ОВА.

В Марьинской общине 1 человек погиб в Константиновке, поврежден дом в Красногоровке. В Кураховской общине повреждены 2 частных дома в Ганивке. В Новогродовской общине разрушено админздание в Мемрике.

Также среди ночи россияне выпустили 3 шахеда по Доброполью: ранили 2 людей, повредили 7 многоэтажек.

По Краматорску армия РФ нанесла ракетные удары — ранены 6 человек, повреждены по меньшей мере 12 многоэтажек. В Лиманской общине повреждены 4 частных дома: 2 в Ямполе, по 1 в Закотном и Ивановке. В Константиновской общине повреждены 2 дома в Предтечино.

В Торецкой общине повреждены 2 дома: в Торецке и Нью-Йорке. В Часовоярской общине повреждены 3 частных дома и 2 промышленных здания.