Армія РФ атакувала Україну 19 дронами, на Харківщині двоє загиблих: ситуація у регіонах (ФОТО)

У ніч проти 21 лютого російські терористи запустили по Україні безпілотники та ракети різного типу. Сили ППО знищили 13 ворожих дронів і ракету Х-59.

ППО знищила 13 дронів та ракету Х-59

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, РФ вночі запустила зенітну керовану ракету С-300, керовану авіаційну ракету Х-59, 4 крилаті ракети Х-22 та 19 ударних безпілотників типу Shahed.

Українські бійці вночі знищили керовану авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині та 13 "шахедів" у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей.

Частина БПЛА не досягла своїх цілей.

На Херсонщині 4 поранених

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, за минулу добу противник здійснив 47 обстрілів, випустивши 159 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, танків та БпЛА.

По місту Херсон ворог спрямував 27 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Через російську агресію 4 людини дістали поранення.

Окупанти обстріляли з важкої артилерії Дніпропетровщину

Війська РФ вночі обстріляли з важкої артилерії Марганець, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Марганець, що на Нікопольщині, російська армія обстріляла з важкої артилерії. Минулося без загиблих та постраждалих", - зазначив Лисак.

Він додав, що пізно ввечері оборонці з ПвК "Схід" збили над областю чотири БпЛА. Зокрема над Павлоградським та Дніпровським районами.

На Харківщини 2 загиблих

Російські війська минулої доби атакували понад 25 населених пунктів Харківської області, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, авіаударів окупанти завдали по населеним пунктам Грачівка, Чугунівка, Федорівка, Піщане, Катеринівка.

Також близько опівночі в селі Липці Харківського району обстріляно садове товариство та один автомобіль.

У селі Петропавлівка Куп‘янського району в цивільну автівку влучив ворожий дрон-камікадзе. Двоє чоловіків 38 та 50 років, робітники місцевої ферми, загинули на місці. 48-річна дружина останнього з пораненнями була доставлена в медичний заклад.

У селі Черкаські Тишки Харківського району внаслідок обстрілу пошкоджене садове товариство. Горів 2-поверховий будинок.

Внаслідок обстрілу КАБом села Глушківка Куп‘янського району пошкоджено приватне домоволодіння. Також зруйновано житловий будинок та два сусідні будинки пошкоджені.

Крім того ворог здійснив обстріл села Липці Харківського району. Пошкоджено 2 приватні будинки, господарчу споруду, літню кухню.

У селі Федорівка Куп’янський району зафіксовано влучання КАБ на територію приватного сільгосппідприємства.

Ворог 516 разів ударив по Запорізькій області

Минулої доби армія РФ завдала 516 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області, повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, 108 ворожих безпілотників атакували Біленьке, Новодарівку, Чарівне, Малинівку, Малу Токмачку, Роботине, Малі Щербаки й П'ятихатки. Також, рашисти здійснили 3 авіаудари та 28 РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки та Роботиного.

377 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Білогір'я, Левадного, Полтавки, Червоного, Новоандріївки, Кам'янського та інших міст і сіл на лінії вогню.

За добу надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

На Донеччині 1 загиблий

Всього за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомляє Донецька ОВА.

У Мар'їнській громаді 1 людина загинула у Костянтинівці, пошкоджено будинок у Красногорівці. У Курахівській громаді пошкоджені 2 приватні будинки у Ганівці. У Новогродівській громаді зруйновано адмінбудівлю у Мемрику.

Також серед ночі росіяни випустили 3 шахеди по Добропіллю: поранили 2 людей, пошкодили 7 багатоповерхівок.

Краматорськ зазнав ракетних ударів — поранено 6 людей, пошкоджено щонайменше 12 багатоповерхівок. У Лиманській громаді пошкоджені 4 приватні будинки: 2 у Ямполі, по 1 у Закітному та Іванівці. У Костянтинівській громаді пошкоджено 2 будинки у Предтечиному.

У Торецькій громаді пошкоджено 2 будинки: у Торецьку і Нью-Йорку. У Часовоярській громаді пошкоджені 3 приватні будинки і 2 промислові будівлі.