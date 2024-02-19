Армия РФ атаковала Харьковскую и Запорожскую область дронами, из артиллерии обстреляла Днепропетровщину: ситуация в регионах

Ночью 19 февраля русские войска запустили для удара по Украине "шахеды". Все четыре беспилотника удалось уничтожить украинским силам ПВО. За прошедшие сутки оккупанты нанесли 402 удара по 12 городам и селам Запорожской области, обстреляли 5 населенных пунктов Харьковщины.

ПВО сбила 4 вражеских "шахеда"

Как сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины, ночью Силы обороны Украины уничтожили все четыре ударных БпЛА типа Shahed, которые противник выпустил в направлении Харьковщины из Белгородской области.

Оккупанты обстреляли 5 населенных пунктов Харьковщины

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 5 населенных пунктов Харьковщины, сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, авиаудары оккупанты нанесли по с. Ольховатка, Петропавловка, Боровая.

В результате вражеского обстрела в с. Боровая Изюмского района повреждено два здания нефункционирующих учебных заведений, двухэтажный многоквартирный дом, частный дом, медучреждение.

Как сообщил глава области, пострадавших среди гражданского населения нет.

Враг нанес 402 удара по Запорожской области

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 402 удара по 12 городам и селам Запорожской области, сообщает Запорожская ОВА.

Военнослужащие России совершили 15 РСЗО-обстрелов Роботиного, Малой Токмачки и Степного, 144 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Малиновке, Роботиному, Волшебному, Новоандреевке, Малой Токмачке, Новодаровке, Левадному и Новоивановке, а также Новоивановке.

241 артобстрел пришелся по территории Гуляйполя, Орехова, Роботы, Малой Токмачки, Каменского и других населенных пунктов на линии огня.

За сутки поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов.

Армия РФ 21 раз атаковала Херсонщину

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за минувшие сутки противник совершил 21 обстрел, выпустив 88 снарядов, с применением артиллерии, минометов и БпЛА.

По городу Херсон враг выпустил 16 снарядов.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и припортовую инфраструктуру в Херсоне.

Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Россияне ударили из артиллерии по Днепропетровщине

Войска РФ ночью обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь и Марганец, сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ночью агрессор направил тяжелую артиллерию на Никопольщину. Сначала – на Марганец. А чуть позже – на райцентр. Всего туда попали с десяток снарядов", - отметил он.

При этом Лысак уточнил, что повреждены два частных дома. Предварительно, без пострадавших.

В Донецкой области повреждены дома и ранен человек

Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуирован 41 человек, в том числе 8 детей, сообщает Донецкая ОВА.

В Марьинском общине ранен человек в Красногоровке. В Очеретино ранен человек, поврежден дом.

Также обстреляны окрестности Лиманской и Константиновской общин.

В Часовоярской общине повреждены 4 частных дома. Еще один дом поврежден в Серебрянке Северской общины. В Звановской общине обстреляны Переездное и Верхнекаменное, в Соледарской - Раздолевка и Федоровка.