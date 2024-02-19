Армія РФ атакувала Харківську та Запорізьку область дронами, з артилерії обстріляла Дніпропетровщину: ситуація у регіонах

Вночі 19 лютого російські війська запустили для удару по Україні "шахеди". Усі чотири безпілотники вдалося знищити українським силам ППО. Упродовж минулої доби окупанти завдали 402 удари по 12 містах та селах Запорізької області, обстріляли 5 населених пунктів Харківщини.

ППО збила 4 ворожі "шахеди"

Як повідомляють Повітряні сили Збройних сил України, вночі Сили оборони України знищили усі чотири ударні БпЛА типу «Shahed», які противник випустив у напрямку Харківщини із Бєлгородської області.

Окупанти обстріляли 5 населених пунктів Харківщини

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 5 населених пунктів Харківщини, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, авіаударів окупанти завдали по с. Вільхуватка, Петропавлівка, Борова.

Внаслідок ворожого обстрілу у с. Борова Ізюмського району пошкоджені дві будівлі нефункціонуючих навчальних закладів, двоповерховий багатоквартирний будинок, приватний будинок, медустанова.

Як повідомив очільник області, постраждалих серед цивільного населення немає.

Ворог завдав 402 удари по Запорізькій області

Упродовж минулої доби окупанти завдали 402 удари по 12 містах та селах Запорізької області, повідомляє Запорізька ОВА.

Військовослужбовці рф здійснили 15 РСЗВ-обстрілів Роботиного, Малої Токмачки й Степового, 144 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Малинівці, Роботиному, Чарівному, Новоандріївці, Малій Токмачці, Новодарівці, Левадному та Новоіванівці, а також вгатили 2 авіаснарядами по Малій Токмачці.

241 артобстріл прийшовся по території Гуляйполя, Оріхова, Роботиного, Малої Токмачки, Кам'янського та інших населених пунктів на лінії вогню.

За добу надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків.

Армія РФ 21 раз атакувала Херсонщину

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, за минулу добу противник здійснив 21 обстріл, випустивши 88 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів та БпЛА.

По місту Херсон ворог спрямував 16 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та припортову інфраструктуру у Херсоні.

Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Росіяни вдарили з артилерії по Дніпропетровщині

Війська РФ вночі обстріляли з важкої артилерії Нікополь та Марганець, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі агресор спрямував важку артилерію на Нікопольщину. Спершу – на Марганець. А трохи пізніше – на райцентр. Загалом туди поцілили з десяток снарядів", - зазначич він.

При цьому Лисак уточнив, що пошкоджені два приватні будинки. Попередньо, без постраждалих.

На Донеччині пошкоджені будинки та поранено людину

Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 41 особу, у тому числі 8 дітей, повідомляє Донецька ОВА.

У Мар'їнській громаді поранено людину у Красногорівці. В Очеретиному поранено людину, пошкоджено будинок.

Також обстріляні околиці Лиманської та Костянтинівської громад — без руйнувань.

У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки. Ще один будинок пошкоджено у Серебрянці Сіверської громади. У Званівській громаді обстріляні Переїзне і Верхньокам'янське, в Соледарській — Роздолівка і Федорівка.