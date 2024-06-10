Армия РФ более 500 раз била по Запорожской области, атаковала Харьковщину и Днепропетровщину: ситуация в регионах

В ночь на 10 июня армия страны-агрессора РФ обстреляла Купянск-Узловой на Харьковщине, ранена женщина. Оккупанты также продолжают терроризировать Никополь на Днепропетровщине.

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Россияне ударили по Купянск-Узловому, ранена женщина

Ночью 10 июня российские войска совершили обстрел Купянск-Узлового Харьковской области, ранена женщина. Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

В Киевском районе Харькова вчера в результате авиационной атаки были повреждены дома, частный автомобиль.

В Золочеве Богодуховского района в результате обстрела частного предприятия горел автомобиль.

В селе Черкасские Тишки Харьковского района из-за обстрела горел частный дом.

В селе Белый Колодец Чугуевского района в результате удара КАБ по частному предприятию повреждено сооружение элеватора.

На Днепропетровщине повреждены газопроводы и ЛЭП

Российские войска вечером в воскресенье и утром понедельника продолжили обстреливать Никополь и ОТГ Днепропетровщины, в частности Марганецкую, Мировскую и Покровскую, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

"Вечером враг еще дважды бил по Никопольщине. Из артиллерии - по Марганецкой общине, Дроном-камикадзе - по Покровской", - заметил Лысак.

По его словам, там повреждена теплица и частная рыбацкая лодка.

Также в понедельник утром россияне продолжили обстреливать Никополь и Мировскую ОТГ. Пострадавших нет, но повреждены 4 частных дома, 2 хозяйственных здания, гараж, газопровод и линию электропередач.

По уточненной информации, из-за вчерашних атак на райцентр пострадала 44-летняя женщина. Ей оказали необходимую медицинскую помощь. Лечится амбулаторно, отметил глава ОВА.

В Херсонской области двое раненых

Российская армия за прошедшие сутки нанесла удары по 12 населенным пунктам Херсонской области, сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, под вражеским огнем и авиаударами оказались Ивановка, Александровка, Громадное, Янтарное, Томина Балка, Молодецкое, Берислав, Дудчаны, Осокоровка, Качкаровка, Республиканец и Херсон.

Повреждены два частных дома. Два человека получили ранения.

Оккупанты 523 раза били по Запорожской области

За сутки захватчики 523 раза ударили по Запорожской области, под вражеским огнем находились 8 населенных пунктов, сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, враг нанес авиационные удары по Гуляйполю, Роботиному и Лобковому. 206 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 20 обстрелов из РСЗО накрыли Роботино, Малую Токмачку, Новоандреевку. 294 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Орехова, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки.

За сутки поступило пять сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

Враг 15 раз обстрелял приграничье Сумщины

Российские войска ночью и утром 10 июня совершили 15 обстрелов приграничных общин Сумской области, сообщила Сумская областная военная администрация.

"Ночью и утром россияне совершили 15 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 76 взрывов. Обстрелам подверглись Николаевская, Миропольская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Дружбовская, Середино-Будская общины", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, по Миропольской общине захватчики ударили из артиллерии.

Николаевская и Середино-Будская общины подверглись атаке FPV-дронами.

На территорию Хотинского общины российские военные сбросили 5 мин.

По Великописаревской, Белопольской, Шалыгинской и Дружбовской общинам враг бил из минометов.

Краснопольскую общину армия РФ обстреляла из артиллерии и минометов.

В Донецкой области есть погибший

За сутки россияне 8 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщает Донецкая ОВА.

В Марьинской общине повреждены 3 дома в Александрополе, в Кураховской — 5 домов в Кураховке.

В Лиманской общине обстреляны Торское, Терны и Ямполевка.

В Часовоярской общине 1 человек погиб, повреждены 9 частных домов и многоэтажка. В Торецке повреждено админздание. В Северске поврежден дом.