Армія РФ більше 500 разів била по Запорізькій області, атакувала Харківщину та Дніпропетровщину: ситуація у регіонах

У ніч на 10 червня армія країни-агресора РФ обстріляла Куп'янськ-Вузловий на Харківщині, поранено жінку. Окупанти також продовжують тероризувати Нікополь на Дніпропетровщині.

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Росіяни вдарили по Куп’янську-Вузловому, поранена жінка

Уночі 10 червня російські війська здійснили обстріл Куп’янська-Вузлового Харківської області, поранена жінка. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

У Київському районі Харкова вчора внаслідок авіаційної атаки були пошкоджені будинки, приватний автомобіль.

У Золочеві Богодухівського району внаслідок обстрілу приватного підприємства горів автомобіль.

У селі Черкаські Тишки Харківського району через обстріл горів приватний будинок.

У селі Білий Колодязь Чугуївського району внаслідок удару КАБ по приватному підприємству пошкоджена споруда елеватора.

На Дніпропетровщині пошкоджені газогони та ЛЕП

Російські війська ввечері в неділю та вранці понеділка продовжили обстрілювати Нікополь та ОТГ Дніпропетровщини, зокрема Марганецьку, Мирівську та Покровську, є пошкодження цивільної інфраструктури, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Увечері ворог ще двічі бив по Нікопольщині. З артилерії - по Марганецькій громаді, Дроном-камікадзе - по Покровській", - зауважив Лисак.

За його словами, там пошкоджено теплицю і приватний рибальський човен.

Також у понеділок вранці росіяни продовжили обстрілювати Нікополь та Мирівську ОТГ. Постраждалих немає, але пошкоджено 4 приватні будинки, 2 господарські будівлі, гараж. А ще газогін та лінію електропередач.

За уточненою інформацією, через одну з учорашніх атак на райцентр постраждала 44-річна жінка. Їй надали необхідну медичну допомогу. Лікується амбулаторно, зазначив голова ОВА.

На Херсонщині двоє поранених

Російська армія минулої доби здійснила удари по 12 населених пунктах Херсонської області, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Іванівка, Олександрівка, Велетенське, Янтарне, Томина Балка, Молодецьке, Берислав, Дудчани, Осокорівка, Качкарівка, Республіканець і Херсон.

Пошкоджені два приватні будинки. Двоє людей дістали поранення.

Окупанти 523 рази били по Запорізькій області

Упродовж доби загарбники 523 рази вдарили по Запорізькій області, під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, ворог завдав авіаційні удари по Гуляйполю, Роботиному та Лобковому. 206 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 20 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку, Новоандріївку. 294 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки.

За добу надійшло п'ять повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Ворог 15 разів обстріляв прикордоння Сумщини

Російські війська вночі та вранці 10 червня здійснили 15 обстрілів прикордонних громад Сумської області, повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

"Вночі та зранку росіяни здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 76 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Миропільська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська громади", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, по Миропільській громаді загарбники вдарили з артилерії.

Миколаївська і Середино-Будська громади зазнали атаки FPV-дронами.

На територію Хотінської громади російські військові скинули 5 мін.

По Великописарівській, Білопільській, Шалигинській і Дружбівській громадах ворог бив з мінометів.

Краснопільську громаду армія РФ обстріляла з артилерії та мінометів.

На Донеччині є загиблий

За добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомляє Донецька ОВА.

У Мар'їнській громаді пошкоджено 3 будинки в Олександрополі, у Курахівській — 5 будинків в Курахівці.

У Лиманській громаді обстріляні Торське, Терни і Ямполівка.

У Часовоярській громаді 1 людина загинула, пошкоджені 9 приватних будинків і багатоповерхівка. У Торецьку пошкоджено адмінбудівлю. У Сіверську пошкоджено будинок.