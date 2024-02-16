Армия РФ нанесла ракетный удар по Полтавщине, в Харьковской области трое погибших: ситуация в регионах

Армия страны-агрессора ночью 16 февраля атаковала Миргородский район Полтавской области, зафиксированное попадание ракеты по открытой территории. Оккупанты совершили 14 обстрелов Херсонской области, погиб один человек. А в Харьковской области в результате вражеских обстрелов погибли три человека, среди них – 17-летняя девушка. Враг нанес 172 удара по Запорожской области, шесть раненых.

Ракетный удар по Полтавщине

В Полтавской области ночью армия РФ атаковала Миргородский район, сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

"Очередная ракетная атака по Миргородскому району. Ночью было попадание на открытой территории. К счастью, жертв и пострадавших нет", - отметил он.

Оккупанты 14 раз обстреляли Херсонщину

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за минувшие сутки противник совершил 14 обстрелов, выпустив 50 снарядов, с применением артиллерии, минометов, РСЗО, БпЛА.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб.

Враг управляемыми авиабомбами обстрелял село на Харьковщине

Российская армия на протяжении суток обстреляла 15 населенных пунктов Харьковской области, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, оккупанты наносили авиаудары по с. Ивановка, Охримовка, Малая Волчья, Нестерное, Бударки, Черное.

Враг совершил обстрел с. Катериновка Купянского района. Поврежден частный дом.

Также враг нанес удары по территории неустановленным боеприпасом по с. Липцы Харьковского района. Поврежден дом.

Кроме того, враг совершил обстрел управляемыми авиабомбами с. Черное Купянского района. Попадание в автомобиль с гражданскими. Загорелся частный дом рядом. Погибли три человека: 58-летняя женщина, 56-летний мужчина и девушка 17 лет. Пострадали 54-летняя женщина и 53-летний мужчина.

Также враг нанес удары по г. Волчанск и по пгт Белый Колодец Чугуевского района. Оба попадания в частный дом. Повреждены окна, ворота, забор.

В Запорожской области шесть раненых

Российские захватчики за прошедшие сутки нанесли 172 удара по 17 населенным пунктам Запорожской области, сообщила Запорожская ОВА.

118 артобстрелов пришлись по территории Орехова, Железнодорожного, Волшебного, Красного, Левадного, Роботиного, Каменского, Пятихаток и других городов и сел на линии огня.

Военнослужащие РФ совершили 3 ракетных удара по Запорожью, 4 РСЗО-обстрелы Малой Токмачки, Роботиного и Степного, 45 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодаровке, Новоандреевке, Волшебному, Малиновке и Лобковому, а также приготовили.

В результате атаки по Запорожью ранения получили 6 человек: мужчины 49, 57, 61 и 68 лет, а также женщины 50 и 51 лет.

Россияне убили 1 жителя Донецкой области

Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщили в Донецкой ОВА.

В Кураховской общине повреждено 5 домов в Островском, обстреляно Курахово. В Новогродовке ранен человек.

Также в Заре Ильиновской общины 1 человек погиб, 2 ранены, а в Часовоярской общине повреждены 2 частных дома, 2 многоэтажки и нежилое сооружение.