Армія РФ завдала ракетного удару по Полтавщині, на Харківщині троє загиблих: ситуація у регіонах

Армія країни-агресора вночі 16 лютого атакувала Миргородський район Полтавської області, зафіксоване влучання ракети по відкритій території. Окупанти здійснила 14 обстрілів Херсонської області, загинула одна людина. А у Харківської області внаслідок ворожих обстрілів загинуло троє людей серед них – 17-річна дівчина. Ворог завдав 172 удари по Запорізькій області, шестеро поранених.

Ракетний удар по Полтавщині

У Полтавській області вночі армія РФ атакувала Миргородський район, повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

"Чергова ракетна атака по Миргородському району. Вночі було влучання на відкритій території. На щастя, жертв та постраждалих немає", - зазначив він.

Окупанти 14 разів обстріляли Херсонщину

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, за минулу добу противник здійснив 14 обстрілів, випустивши 50 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, БпЛА.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Через російську агресію 1 людина загинула.

Ворог керованими авіабомбами обстріляв село на Харківщині

Російська армія упродовж доби здійснила обстріли 15 населених пунктів Харківської області, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

За його словами, окупанти завдавали авіаударів по с. Іванівка, Охрімівка, Мала Вовча, Нестерне, Бударки, Чорне.

Ворог здійснив обстріл с. Катеринівка Куп‘янського району. Пошкоджений приватний будинок.

Також ворог завдав ударів по території невстановленим боєприпасом по с. Липці Харківського району. Пошкоджений будинок.

Крім того, ворог здійснив обстріл керованими авіабомбами с. Чорне Куп‘янського району. Влучання в автомобіль з цивільними. Загорівся приватний будинок поряд. Загинули три людини: 58-річна жінка, 56-річний чоловік та дівчина 17 років. Постраждали 54-річна жінка та 53-річний чоловік.

Також ворог завдав ударів по м. Вовчанськ та по смт Білий Колодязь Чугуївського району. Обидва влучання в приватний будинок. Пошкоджено вікна, ворота, паркан.

У Запорізькій області шестеро поранених

Російські загарбники минулої доби завдали 172 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області, повідомила Запорізька ОВА.

118 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Чарівного, Червоного, Левадного, Роботиного, Кам'янського, П'ятихаток та інших міст і сіл на лінії вогню.

Військовослужбовці РФ здійснили 3 ракетні удари по Запоріжжю, 4 РСЗВ-обстріли Малої Токмачки, Роботиного й Степового, 45 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодарівці, Новоандріївці, Чарівному, Малинівці й Лобковому, а також вгатили 2 авіаснарядами по Новодарівці.

Внаслідок атаки по Запоріжжю поранення отримали 6 осіб: чоловіки 49, 57, 61 та 68 років, а також жінки 50 та 51 років.

Росіяни вбили 1 жителя Донеччини

Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомили в Донецькій ОВА.

Авдіївка зазнала кількох авіабомбових ударів та масованих артобстрілів. У Курахівській громаді пошкоджено 5 будинків в Острівському, обстріляне Курахове. У Новогродівці поранено людину.

Також у Зорі Іллінівської громади 1 людина загинула, 2 поранені, а у Часовоярській громаді пошкоджені 2 приватні будинки, 2 багатоповерхівки і нежитлова споруда.