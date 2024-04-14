Армия РФ нанесла удар по Харькову, в Херсонской области есть попадание в припортовую инфраструктуру: ситуация в регионах

В ночь на 14 апреля российская оккупационная армия пыталась атаковать территорию Украины 10 беспилотниками. Украинская ПВО уничтожила все БПЛА.

ПВО сбила ночью все 10 "шахедов"

Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, российские кафиры атаковали 10 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" из Курской области РФ, а также четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из оккупированной Донетчины.

"Все "шахеды" сбиты в Харьковской области зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины", - отчитался Олещук.

Армия РФ нанесла удар по Харькову

Как сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов, враг обстрелял около 17 населенных пунктов Харьковщины.

По его словам, ночью россияне нанесли очередной удар по Харькову дронами, цель – критическая инфраструктура.

Из авиации россияне били по населенным пунктам. Загрызовое, Боровое, Слобожанское, Веселое, Первомайское, Копанки, Колодцы.

В Веселом в Харьковском районе в результате обстрела КАБ повреждены 2 частных дома. Погибли 61-летняя женщина и 68-летний мужчина

Также в Купянском районе в селе Подолы при обстреле ранения получила 40-летняя женщина.

В селе Петропавловка того же Купянского района в результате сброса боеприпаса с FPV-дрона ранен 57-летний водитель бригады экстренной медицинской помощи.

В Херсонской области есть попадание в припортовую инфраструктуру

Как сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, за прошедшие сутки противник обстреливал Берислав, Понятовку, Днепровское, Янтарное, Берегово, Казацкое, Кизомис, Белозерку, Камышаны, гигантский, Станислав, Инженерный, Зимовник, Осокоровку, Гавриловку, Херсон.

По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждена многоэтажка и 17 частных домов. Были зафиксированы попадания в дошкольное учебное заведение и припортовую инфраструктуру.

В то же время начальник Херсонской МВА Роман Мрочко сообщил, что Херсонскую общину россияне за минувшие сутки обстреляли десять раз, повреждение инфраструктуры.

"Херсонское городское территориальное общество за минувшие сутки было обстреляно российскими оккупационными войсками 10 раз. Поражения зафиксированы в Херсоне, Камышанах и Зимовике", - сообщил он.

В частности, по его словам, повреждены здание учебного заведения, склад для хранения зерна, многоэтажка и четыре частных дома. Один человек получил ранение средней степени тяжести. Ему оказана медицинская помощь.

В Запорожской области двое раненых

В течение суток оккупанты 319 раз били по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 7 населенных пунктов, сообщил глава Запорожской ОВ Иван Федоров.

По его словам, вражеская авиация нанесла 5 ударов по Малой Токмачке, Левадному и Роботину; 266 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного и Малиновки.

Женщина и мужчина ранены в результате атаки вражеской артиллерии по Гуляйполю.

За сутки зафиксировано 6 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

В Николаевской области повреждены дома

Как сообщает Николаевская областная государственная администрация, за прошедшие сутки на Николаевщине силы и средства противовоздушной обороны уничтожили российскую управляемую авиационную ракету Х-59.

"Вчера в 17:49, 18:12 и сегодня в 01:48, 01:56 враг нанес артиллерийские обстрелы по территории Куцурубской общины. В результате чего в с. Дмитровка ударной волной и обломками повреждено домовладение трех частных домов. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

В Донецкой области трое погибших

Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщает Донецкая ОВА.

В Марьинской общине ранен человек в Красногоровке, обстреляны Антоновка, Екатериновка и Максимилиановка. В Очеретино 2 человека ранены, в Нетайлово - 2 человека погибли.

В Селидово повреждено 5 пятиэтажек, 2 частных дома, 3 админздания и 6 хозяйственных зданий. В Новоселидовке Кураховской общины 1 человек погиб и 1 ранен, повреждено 15 частных домов.

В Лимане поврежден инфраструктурный объект, обстреляны Ямполевка, Терны, Ивановка и Заречное. В Заре Ильиновской общины поврежден 1 объект.

В Часовоярской общине повреждены 11 частных домов и многоэтажка. В Северске поврежден дом.