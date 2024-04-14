Армія РФ завдала удару по Харкову, на Херсонщині є влучання у припортову інфраструктуру: ситуація у регіонах

У ніч проти 14 квітня російська окупаційна армія намагалася атакувати територію України 10 безпілотниками. Українська ППО знищила всі БПЛА.

ППО збила вночі усі 10 "шахедів"

Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, російські окупанти атакували 10 ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" із Курської області РФ, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з окупованої Донеччини.

"Усі "шахеди" збито на Харківщині зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України", - відзвітував Олещук.

Армія РФ завдала удару по Харкову

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, ворог обстріляв близько 17 населених пунктів Харківщини.

За його словами, вночі росіяни завдали чергового удару по Харкову дронами, ціль - критична інфраструктура.

З авіації росіяни били по населеним пунктам.Загризове, Борова, Слобожанське, Веселе, Першотравневе, Копанки, Колодязі.

У Веселому в Харківському районі внаслідок обстрілу КАБ пошкоджені 2 приватні будинки. Загинули 61-річна жінка та 68-річний чоловік

Також у Куп'янському районі в селі Подоли під час обстрілу поранення отримала 40-річна жінка.

У селі Петропавлівка того ж Куп'янського району внаслідок скидання боєприпасу з FPV-дрона поранено 57-річного водія бригади екстреної медичної допомоги.

На Херсонщині є влучання у припортову інфраструктуру

Як повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, минулої доби противник обстрілював Берислав, Понятівку, Дніпровське, Янтарне, Берегове, Козацьке, Львове, Кізомис, Білозерку, Комишани, Велетенське, Станіслав, Інженерне, Зимівник, Осокорівку, Гаврилівку, Нововоронцовку та місто Херсон.

За його словами, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджена багатоповерхівку та 17 приватних будинків. Були зафіксовані влучання у дошкільний навчальний заклад та припортову інфраструктуру.

Водночас начальник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що Херсонську громаду росіяни за минулу добу обстріляли десять разів, є пошкодження інфраструктури.

"Херсонську міську територіальну громаду за минулу добу було обстріляно російськими окупаційними військами 10 разів. Ураження зафіксовані в Херсоні, Комишанах та Зимівнику", - повідомив він.

Зокрема, за його словами, пошкоджені будівля навчального закладу, склад для зберігання зерна, багатоповерхівка та чотири приватні будинки. Один чоловік отримав поранення середнього ступеня тяжкості. Йому надана медична допомога.

У Запорізькій області двоє поранених

Впродовж доби окупанти 319 разів били по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, ворожа авіація нанесла 5 ударів по Малій Токмачці, Левадному та Роботиному;38 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку та Червонодніпровку;10 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе, Малу Токмачку та Роботине; 266 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Жінку та чоловіка поранено внаслідок атаки ворожої артилерії по Гуляйполю.

З а добу зафіксовано 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

На Миколаївщині пошкоджені будинки

Як повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація, минулої доби на Миколаївщині сили та засоби протиповітряної оборони знищили російську керовану авіаційну ракету Х-59.

"Учора о 17:49, 18:12 та сьогодні о 01:48, 01:56 ворог завдав артилерійських обстрілів по території Куцурубської громади. Внаслідок чого у с. Дмитрівка ударною хвилею та уламками пошкоджено домоволодіння трьох приватних будинків. Постраждалих немає", - ідеться в повідомленні.

На Донеччині троє загиблих

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомляє Донецька ОВА.

У Мар'їнській громаді поранено людину в Красногорівці, обстріляні Антонівка, Катеринівка і Максимільянівка. В Очеретиному 2 людини поранені, у Нетайловому — 2 людини загинули.

У Селидовому пошкоджено 5 п'ятиповерхівок, 2 приватні будинки, 3 адмінбудівлі і 6 господарчих будівель. У Новоселидівці Курахівської громади 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 15 приватних будинків.

У Лимані пошкоджено інфраструктурний об'єкт, обстріляні Ямполівка, Терни, Іванівка і Зарічне. У Зорі Іллінівської громади пошкоджено 1 об'єкт.

У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків і багатоповерхівка. У Сіверську пошкоджено будинок.