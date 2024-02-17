Армия РФ обстреливала Украину из артиллерии и минометов, в Харьковской области есть погибшие, в Херсонской области - раненые: как прошли сутки в регионах

За минувшие сутки враг нанес 408 ударов по городам и селам Запорожской области, в Херсонской области есть раненые, в Донецкой и Николаевской областях зафиксированы разрушения жилых домов, а в Харьковской области в поле на мине подорвались гражданские.

Оккупанты обстреляли Харьковщину, есть погибшие

По информации от главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 13 населенных пунктов Харьковщины: Казачья Лопань, Боровское, Петропавловка, Синьковка, Ивановка и другие. В частности, оккупанты наносили авиаудары по с. Гатище, Уды, Катериновка.

В г. Купянск зафиксировано попадание в частное домовладение, где разрушены стены, кровля. В соседних домах выбило окна, стекла, кровли. Травмированы 75-летний мужчина и 71-летняя женщина, обошлось без госпитализации. В селе Черкасские Тишки в результате ударов врага произошел пожар в жилом доме, обошлось без пострадавших.

В результате обстрела с. Волчанские Хутора Чугуевского района поврежден жилой дом. Погиб 52-летний мужчина, еще один человек травмирован. В с. Боровское Изюмского района в результате вражеского обстрела военными РФ повреждено помещение учебного заведения.

В с. Довгеньке Изюмского района, в поле на мине подорвались трое гражданских. Двое мужчин 25 и 50 лет погибли. Еще один 30-летний мужчина госпитализирован, получил обломочное ранение.

Также оккупанты нанесли около 20 ударов по Липцам Харьковского района. Вражеский обстрел велся из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Повреждены здание Липецкого сельского совета, библиотека, склад строительных материалов, грузовой автомобиль. Информации о пострадавших нет.

По населенным пунктам Запорожской области враг нанес 408 ударов

Как сообщают в Запорожской ОВА, военнослужащие РФ нанесли 408 ударов по 15 населенным пунктам.

Было совершено 18 РСЗО-обстрелов Новоандреевки, Малой Токмачки и Роботиного, 108 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новоандреевке, Гуляйпольскому, Чаривному, Червоном, Малиновке, Левадному, Полтавке, Роботиному, Пятихатках и Лобковому, а также ударили авиаснарядом по Новодаровке.

Также 281 артудар пришелся по территории Гуляйполя, Новоданиловки, Новоандреевки, Левадного, Полтавки, Роботиного, Малой Токмачки, Каменского и других прифронтовых городов и сел.

Поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

По Сумской области совершено 7 обстрелов

Ночью россияне совершили 7 обстрелов приграничных территорий и населённых пунктов Сумской области, сообщили в Сумской ОВА. Зафиксировано 26 взрывов. Обстрелы потерпели Миропольская, Хотинская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская общины.

Миропольская община: враг бил из миномета (2 взрыва), Хотинская община: с территории РФ совершен артиллерийский обстрел (7 взрывов) и минометный обстрел (8 взрывов). Середино-Будская община: 6 мин сбросили россияне на территорию общины, Эсманьская община: зафиксирован артобстрел (1 взрыв). Шалыгинская община: произведены минометные обстрелы (2 взрыва) и обстрелы из пулемета.

В Донецкой области повреждены частные дома

По информации главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина, информация о пострадавших за сутки не поступала, а всего за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донбасса.

Покровский район. Авдеевка потерпела несколько авиабомбовых ударов и массированных артобстрелов. 13 раз обстреляно Кураховская община — в зоне поражения промзона.

Краматорский район. Под огнем окрестности Лиманской и Константиновской общин, без разрушений.

Бахмутский район. В Часовоярской общине повреждены 5 частных домов, в Северске - 1 дом. В Звановской общине обстреляно Переездное, в Соледарской - Раздолевка, Федоровка и Васюковка.

В Днепропетровской области обошлось без пострадавших

Полтора десятка снарядов выпустил враг по Никопольщине, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Оккупанты били из артиллерии с вечера и почти до полуночи. В общем – 4 раза. Под ударом находились сам Никополь и Марганец. Впрочем, к счастью, обошлось. Люди не пострадали.

В Херсонской области двое раненых

По информации главы Одесской ОВА Александра Прокудина, за минувшие сутки противник совершил 15 обстрелов, выпустив 46 снарядов, с применением артиллерии, минометов, РСЗО, танков и БпЛА. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.

В Николаевской области зафиксированы разрушения жилого дома

Как сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, враг наносил артиллерийские обстрелы по г. Очаков и береговой линии Очаковской общины. Также в результате одного из вражеских артиллерийских обстрелов, в с. Дмитровка Куцурубской общины произошло разрушение жилого дома. К счастью, обошлось без пострадавших.