Армія РФ обстрілювала Україну з артилерії та мінометів, на Харківщині є загиблі, на Херсонщині – поранені: як минула доба у регіонах

За минулу добу ворог наніс 408 ударів по містам і селам Запорізької області, на Херсонщині є поранені, у Донецькій та Миколаївській областях зафіксовані руйнування житлових будинків, а у Харківській області в полі на міні підірвалися цивільні.

Окупанти обстріляли Харківщину, є загиблі

За інформацією від голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 13 населених пунктів Харківщини: Козача Лопань, Борівське, Петропавлівка, Синьківка, Іванівка та ін. Зокрема, окупанти завдавали авіаударів по с. Гатище, Уди, Катеринівка.

У м. Куп‘янськ зафіксовано влучання в приватне домоволодіння, де зруйновано стіни, покрівля. У сусідніх будинках повибивало вікна, шибки, покрівлі. Травмовані 75-річний чоловік і 71-річна жінка, обійшлося без госпіталізації. У селі Черкаські Тишки в результаті ударів ворога відбулася пожежа в житловому будинку, обійшлося без постраждалих.

В результаті обстрілу с. Вовчанські Хутори Чугуївського району пошкоджено житловий будинок. Загинув 52-річний чоловік, ще одна особа травмована. У с. Борівське Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу військовими РФ пошкоджено приміщення навчального закладу.

У с. Довгеньке Ізюмського району, в полі на міні підірвалися троє цивільних. Двоє чоловіків 25 та 50 років загинули. Ще один 30-річний чоловік госпіталізований, отримав уламкове поранення.

Також окупанти завдали близько 20 ударів по Липцях Харківського району. Ворожий обстріл вівся із реактивних систем залпового вогню та артилерії. Пошкоджені будівля Липецької сільської ради, бібліотека, склад будівельних матеріалів, вантажний автомобіль. Інформації щодо постраждалих немає.

По населеним пунктам Запорізької області ворог наніс 408 ударів

Як повідомляють у Запорізькій ОВА, військовослужбовці РФ завдали 408 ударів по 15 населених пунктах.

Було здійснено 18 РСЗВ-обстрілів Новоандріївки, Малої Токмачки й Роботиного, 108 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новоандріївці, Гуляйпільському, Чарівному, Червоному, Малинівці, Левадному, Полтавці, Роботиному, П'ятихатках та Лобковому, а також вгатили авіаснарядом по Новодарівці.

Також 281 артудар прийшовся по території Гуляйполя, Новоданилівки, Новоандріївки, Левадного, Полтавки, Роботиного, Малої Токмачки, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл.

Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

По Сумщині здійснено 7 обстрілів

Вночі росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, повідомили у Сумській ОВА. Зафіксовано 26 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Хотінська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади.

Миропільська громада: ворог бив з міномету (2 вибухи), Хотінська громада: з території РФ здійснено артилерійський обстріл (7 вибухів) та мінометний обстріл (8 вибухів). Середино-Будська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади, Есманьська громада: зафіксовано артобстріл (1 вибух). Шалигинська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи) та обстріл з кулемету.

У Донецькій області пошкоджені приватні будинки

За інформацією голови Донецької ОДА Вадима Філашкіна, інформація про постраждалих за добу не надходила, а всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Покровський район. Авдіївка зазнала кількох авіабомбових ударів та масованих артобстрілів. 13 разів обстріляна Курахівська громада — в зоні ураження промзона.

Краматорський район. Під вогнем околиці Лиманської і Костянтинівської громад — без руйнувань.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків, у Сіверську — 1 будинок. У Званівській громаді обстріляне Переїзне, у Соледарській — Роздолівка, Федорівка і Васюківка.

На Дніпропетровщині обійшлося без постраждалих

Півтора десятки снарядів випустив ворог по Нікопольщині, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Окупанти гатили з артилерії від вечора й майже до опівночі. Загалом – 4 рази. Під ударом були сам Нікополь та Марганець. Втім, на щастя, минулося. Люди не постраждали.

У Херсонській області двоє поранених

За інформацією голови Одеської ОВА Олександра Прокудіна, за минулу добу противник здійснив 15 обстрілів, випустивши 46 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, танків та БпЛА. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію 2 людини дістали поранення.

На Миколаївщині зафіксовані руйнування житлового будинку

Як повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків та береговій лінії Очаківської громади. Також внаслідок одного з ворожих артилерійських обстрілів, в с. Дмитрівка Куцурубської громади сталося руйнування житлового будинку. На щастя, обійшлося без постраждалих.