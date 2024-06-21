Армия РФ ударила из авиации по Харьковщине, в Донецкой и Херсонской областях есть погибшие и раненые: ситуация в регионах

В ночь на 21 июня российская оккупационная армия пыталась атаковать территорию Украины с самолетов тактической авиации. Украинские силы ПВО уничтожили в небе 4 управляемых авиаракеты. Российские захватчики убили пятерых жителей Донецкой области и еще 11 человек ранили, в Херсонской области из-за российской агрессии один человек погиб и еще один получил ранения.

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ПВО уничтожило 4 управляемые авиаракеты

Как сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук, в ночь на 21 июня 2024 года оккупанты нанесли удар с самолетов тактической авиации управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69.

Отмечается, что украинские бойцы уничтожили ракеты в Кировоградской и Херсонской областях.

Россияне ударили из авиации по Харьковщине

Российская авиация ночью обстреляла село Боровая Изюмского района Харьковщины. Утром враг ударил по Кругляковке Купянского района. Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

По его словам, в Купянске в результате вражеских обстрелов было повреждено частное домовладение.

В селе Русские Тишки Харьковского района через обстрел получил ранение мужчина.

21 июня в 02:55 - 03:12 в селе Боровая Изюмского района в результате авиационного обстрела были повреждены семь домов, автомобиль и пристройка в магазин.

В 06:33 в селе Кругляковка Купянского района из-за вражеских обстрелов в частном домовладении разрушены летняя кухня и хозяйственные постройки, а также поврежден дом.

Оккупанты ударили по Никополю из артиллерии и дронов

Российские войска утром 21 июня ударили по Никополю Днепропетровской области из тяжелой артиллерии и дронов, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

«Не знает покоя от вражеских атак Никопольщина. Оккупанты продолжали бить по тамошним территориям вечером. Под удар попали Марганецкая община и райцентр. Атаки на Никополь снова возобновили под утро», - отметил он.

По словам Лысака, погибших и пострадавших нет.

В Херсонской области есть погибший и раненый

За прошедшие сутки российская армия ударила по 15 населенным пунктам Херсонской области, сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.

По его словам, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Львов, Золотая Балка, Дудчаны, Михайловка, Николаевка, Тягинка, Белозерка, Понятовка, Камышаны, Новотягинка, Ивановка, Антоновка, Садовое, Гавриловка и Херсон.

Российские военные попали в админздание, жилые кварталы. В том числе повреждены 5 частных домов.

Из-за русской агрессии один человек погиб и еще один получил ранения.

Как добавил Прокудин, силы противовоздушной обороны уничтожили в Херсонской области одну российскую управляемую авиационную ракету.

Армия РФ 324 раза ударила по Запорожской области

За прошедшие сутки оккупанты 324 раза ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 10 населенных пунктов, сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, враг нанес авиационные удары по Новоандреевке, Гуляйполю и Малиновке. 84 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 6 обстрелов из РСЗО накрыли Роботино и Гуляйполе. 231 артобстрел нанесено по территории Красноднепровки, Орехова, Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки, Гуляйпольского и Копанов.

За сутки поступило 5 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

В Донецкой области 5 погибших

Всего за сутки россияне 22 раза обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, в Максимильяновке Марьинской общины ранен человек. В Кураховской общине повреждены частные дома в Остром, обстреляны окрестности Курахово.

В Лиманской общине обстреляны Закотное, Заречное, Терны, Ямполевка и Ямполь. В Николаевке 1 человек погиб и 3 ранены. В Константиновке 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 4 дома; также в общине 1 человек ранен и 2 дома повреждены в Николаевке, 1 дом поврежден в Иванополье. В Роскошном Ильиновской общины 3 человека погибли и 4 ранены, повреждены 7 объектов.

В Часовоярской общине повреждены 11 частных домов, 2 нежилых помещения и промышленное здание. В Торецкой общине ранен человек в Северном. Под огнем - Северск и Серебрянка.