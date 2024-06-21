Армія РФ вдарила з авіації по Харківщині, на Донеччині та Херсонщині є загиблі та поранені: ситуація у регіонах

У ніч проти 21 червня російська окупаційна армія намагалася атакувати територію України з літаків тактичної авіації. Українські сили ППО знищили у небі 4 керовані авіаракети. Російські загарбники вбили п'ятьох жителів Донецької області і ще 11 людей поранили, на Херсонщині через російську агресію одна людина загинула і ще одна дістала поранення.

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ППО знищила 4 керовані авіаракети

Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, у ніч на 21 червня 2024 року окупанти завдали удару з літаків тактичної авіації керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69.

Зазначається, що українські бійці знищили усі ракети у Кіровоградській та Херсонській областях.

Росіяни вдарили з авіації по Харківщині

Російська авіація вночі обстріляла село Борова Ізюмського району Харківщини. Вранці ворог вдарив по Кругляківці Куп’янського району. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, в Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджене приватне домоволодіння.

У селі Руські Тишки Харківського району через обстріл дістав поранення чоловік.

21 червня о 02:55 - 03:12 у селі Борова Ізюмського району внаслідок авіаційного обстрілу були пошкоджені сім будинків, автомобіль та прибудова до магазину.

О 06:33 у селі Кругляківка Куп'янского району через ворожий обстріл у приватному домоволодінні зруйновані літня кухня й господарчі будівлі, а також пошкоджений будинок.

Окупанти вдарили по Нікополю з артилерії та дронів

Російські війська вранці 21 червня вдарили по Нікополю Дніпропетровської області з важкої артилерії та дронів, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Не знає спокою від ворожих атак Нікопольщина. Окупанти продовжували бити по тамтешніх територіях ввечері. Під удар потрапили Марганецька громада та райцентр. Атаки на Нікополь знову поновили під ранок», - зазначив він.

За словами Лисака, загиблих та постраждалих немає.

На Херсонщині є загиблий та поранений

Минулої доби російська армія вдарила по 15 населених пунктах Херсонської області, повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Львове, Золота Балка, Дудчани, Михайлівка, Миколаївка, Тягинка, Білозерка, Понятівка, Комишани, Новотягинка, Іванівка, Антонівка, Садове, Гаврилівка і Херсон.

Російські військові поцілили в адмінбудівлю, житлові квартали. Зокрема пошкоджені 5 приватних будинків.

Через російську агресію одна людина загинула і ще одна дістала поранення.

Як додав Прокудін, сили протиповітряної оборони знищили на Херсонщині одну російську керовану авіаційну ракету.

Армія РФ 324 рази вдарила по Запорізькій області

Упродовж минулої доби окупанти 324 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, ворог завдав авіаційні удари по Новоандріївці, Гуляйполю та Малинівці. 84 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 6 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине та Гуляйполе. 231 артобстріл завдано по території Червонодніпровки, Оріхова, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Гуляйпільського та Копанів.

За добу надійшло 5 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

На Донеччині 5 загиблих

Всього за добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини, повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, у Максимільянівці Мар'їнської громади поранено людину. У Курахівській громаді пошкоджено приватні будинки у Гострому, обстріляні околиці Курахового.

У Лиманській громаді обстріляні Закітне, Зарічне, Терни, Ямполівка і Ямпіль. У Миколаївці 1 людина загинула і 3 поранені. У Костянтинівці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджені 4 будинки; також у громаді 1 людина поранена і 2 будинки пошкоджено в Миколаївці, 1 будинок пошкоджено в Іванопіллі. У Розкішному Іллінівської громади 3 людини загинули і 4 поранені, пошкоджено 7 об'єктів.

У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків, 2 нежитлові приміщення і промислова будівля. У Торецькій громаді поранено людину у Північному. Під вогнем — Сіверськ і Серебрянка.