Армия РФ ударила ракетами С-300 по Харьковщине, в Херсонской области трое погибших: ситуация в регионах

Российские войска нанесли удар ракетами С-300 по поселку Малиновка Харьковской области. Также в течение суток враг нанес 348 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области, а в Херсонской области погибли трое местных жителей, которые разбирали дрон.

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В Херсонской области трое погибших

Как сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за прошедшие сутки противник обстреливал Понятовку, Садовое, Львове, Тягинку, Новотягинку, Никольское, Токаревку, Томину Балку и город Херсон.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждены 2 многоэтажки, элеватор и автомобиль.

Как отметил Прокудин, в селе Львове на Бериславщине погибли трое местных жителя.

"Мужчины 45, 55 и 67 лет принесли домой ранее найденный во дворе FPV дрон и начали его разбирать. В результате чего сдетонировал боеприпас. Все трое получили тяжелые ранения и умерли по дороге в больницу", - сообщил глава области.

Оккупанты нанесли 348 ударов по Запорожской области

В течение суток враг нанес 348 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Военнослужащие РФ совершили 2 ракетных удара по Привольному, ударили 3 авиаснарядами по Малой Токмачке и Роботиному, 5 РСЗО-обстрелов Новоданиловки, Малой Токмачки и Роботиного, 46 БПЛА атаковали Гуляйполе, Новоданиловку", – отметил он.

Кроме того, 292 артудары нанесены по территории Орехова, Гуляйполя, Роботиного, Вербового, Малиновки, Малой Токмачки, Новоданиловки, Волшебного, Темировки, Новодаровки, Омельника и Каменского.

За сутки поступило 32 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Армия РФ ударила ракетами С-300 по Харьковской области

Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, враг за сутки обстрелял около 20 населенных пунктов Харьковщины.

По словам главы области, под ракетным обстрелом из С-300 было пгт Малиновка Чугуевского района. Зафиксировано попадание на территорию предприятия. Повреждены ворота, окна и двери здания. Пострадавших нет.

Также оккупанты обстреляли с. Новоосиново Купянского района из РСЗО, в результате чего повреждено частное домовладение.

Кроме того, в г. Волчанск в результате обстрела из РСЗО поврежден частный дом.

В с. Лукьянцы Харьковского района артобстрелом разрушен частный дом, а в с. Новоосиново Купянского района в результате вражеского обстрела из РСЗО повреждено здание котельной, два частных дома, дом культуры. Травмированный 62-летний мужчина.

Враг дважды ударил из артиллерии по Никопольщине

Вечером 18 марта оккупанты дважды обстреливали Никопольщину, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Сначала ударили по Красногригорьевской общине. А чуть позже - по Марганецкой. По тамошним селам попали более полудесятка артснарядов. Но, к счастью, никто не пострадал", - отметил он.

В Донецкой области погиб гражданский, пятеро получили ранения

Всего за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщает Донецкая ОВА.

В Максимовке Угледарской общины повреждены 8 домов и заведение культуры.

В Очеретино 1 человек погиб и 1 ранен. В Гродовской общине обстрелян Прогресс без жертв. В Селидово ранены 4 человека, повреждены 24 частных дома.

В Часовоярской общине повреждены 4 частных дома и 2 многоэтажки. В Северске в зоне поражения две улицы.