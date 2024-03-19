Армія РФ вдарила ракетами С-300 по Харківщині, на Херсонщині троє загиблих: ситуація у регіонах

Російські війська завдали удару ракетами С-300 по селищу Малинівка Харківської області. Також впродовж доби ворог завдав 348 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області, а на Херсонщині загинули троє місцевих жителів, які розбирали дрон.

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На Херсонщині троє загиблих

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, минулої доби противник обстрілював Понятівку, Садове, Львове, Тягинку, Новотягинку, Микільське, Токарівку, Томину Балку та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 2 багатоповерхівки, елеватор та автомобіль.

Як зауважив Прокудін, у селі Львове на Бериславщині загинули троє місцевих жителів.

"Чоловіки 45, 55 та 67 років принесли додому раніше знайдений на подвір’ї FPV дрон та почали його розбирати. Внаслідок чого здетонував боєприпас. Всі троє отримали тяжкі поранення і померли дорогою до лікарні", - повідомив очільник області.

Окупанти завдали 348 ударів по Запорізькій області

Впродовж доби ворог завдав 348 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Військовослужбовці РФ здійснили 2 ракетних удари по Привільному, вгатили 3 авіаснарядами по Малій Токмачці й Роботиному, 5 РСЗВ-обстрілів Новоданилівки, Малої Токмачки та Роботиного, 46 БПЛА атакували Гуляйполе, Новоданилівку, Новодарівку, Малинівку, Роботине, Малу Токмачку, Залізничне та Чарівне”, - зауважив він.

Крім того, 292 артудари завдано по території Оріхова, Гуляйполя, Роботиного, Вербового, Малинівки, Малої Токмачки, Новоданилівки, Чарівного, Темирівки, Новодарівки, Омельника та Кам’янського.

За добу надійшло 32 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Армія РФ вдарила ракетами С-300 по селищу на Харківщині

Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, ворог за добу обстріляв близько 20 населених пунктів Харківщини.

За словами очільника області, під ракетним обстрілом з С-300 було смт Малинівка Чугуївського району. Зафіксовано влучання на територію підприємства. Пошкоджені ворота, вікна та двері будівлі. Постраждалі відсутні.

Також окупанти обстріляли с. Новоосинове Куп’янського району з РСЗВ, внаслідок чого пошкоджено приватне домоволодіння.

Крім того, у м. Вовчанськ внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватний будинок.

У с. Лук'янці Харківського району артобстрілом зруйновано приватний будинок, а у с. Новоосинове Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено будівлю котельні, два приватні будинки, будинок культури. Травмований 62-річний чоловік.

Ворог двічі вдарив з артилерії по Нікопольщині

Ввечері 18 березня окупанти двічі обстрілювали Нікопольщину, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Спершу вдарили по Червоногригорівській громаді. А трохи пізніше – по Марганецькій. По тамтешніх селах поцілили понад півдесятка артснарядів. Та, на щастя, минулося. Ніхто не постраждав", - зазначив він.

На Донеччині загинув цивільний, п'ятеро отримали поранення

Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомляє Донецька ОВА.

У Максимівці Вугледарської громади пошкоджено 8 будинків та заклад культури.

В Очеретиному 1 людина загинула і 1 поранена. У Гродівській громаді обстріляно Прогрес — без жертв. У Селидовому поранено 4 людини, пошкоджено 24 приватні будинки.

У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки і 2 багатоповерхівки. У Сіверську в зоні ураження дві вулиці.