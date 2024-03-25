Армия страны агрессора атаковала Украину ударными БпЛА: в Херсонской области попали в объект критической инфраструктуры, Одесса частично обесточена: ситуация в регионах

В ночь на 25 марта враг выпустил на Украину "шахеды", повлекшие повреждения объектов критической инфраструктуры в Одесской и Херсонской областях. В результате обстрелов в Донецкой области ранения получили несколько человек, а в Николаевской области от обломков сбитого БпЛА пострадали 11 человек.

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Силами ПВО уничтожено 8 из 9 ударных БпЛА

Согласно сообщению Воздушных сил ВСУ, сегодня ночью защитники неба сбили 8 из 9 ударных БпЛА типа Shahed, которыми противник атаковал с мыса Чауда (Крым). К отражению воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Отмечается, что "шахеды" были уничтожены в пределах Николаевской и Одесской областей.

Враг обстрелял около 15 населенных пунктов Харьковщины

Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины: Ветеринарное, Борисовка, Амбарное и др. Авиаудары подверглись н.п. Казачья Лопань, Золочев, Старица.

В частности, в с. Золочев Богодуховского района в результате вражеского обстрела КАБ повреждены 5 частных домов и линия электросетей.

Также враг совершил обстрел КАБами с. Казачья Лопань Харьковского района – произошло попадание по открытой территории. В с. Куриловка Купянского района совершен вражеский обстрел. К счастью, обошлось без пострадавших.

Армия страны-агрессора нанесла 258 ударов по Запорожской области

258 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области оккупанты нанесли в течение суток, сообщил глава Запорожской области Иван Федоров.

В частности, 6 авиационных ударов военнослужащие РФ нанесли по Малиновке, Роботиному и Малой Токмачке. 22 БПЛА атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку. 230 артударов нанесено по территории Гуляйполя, Роботиного, Новоандреевки, Малиновки, Малой Токмачки, Левадного, Приютного, Вербового и Новоданиловки.

Также Федоров отметил, что поступило 5 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

В Херсонской области враг попал в объект критической инфраструктуры

Как сообщил глава Херсонской области Александр Прокудин, за прошедшие сутки противник обстреливал Нововоронцовку, Александровку, Новоберислав, Широкую Балку, Огромное, Понятовку, Садовое, Софиевку, Золотую Балку, Днепровский и город Херсон.

В частности, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждена одна многоэтажка и 4 частных дома. Также были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры и автомобили. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Оккупанты обстреляли Никопольщину из "Градов"

От вражеских атак снова страдала Никопольщина, сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. Поздно вечером оккупанты ударили по Никополю из РСЗО "Град". Потом взялись за Марганецкую и Мировскую общины. По ним били из тяжелой артиллерии.

В общей сложности по городам и селам района агрессор выпустил почти полтора десятка снарядов. Люди остались целы. На других территориях Днепропетровской области обошлось без прилетов.

Над Николаевщиной уничтожили 4 "шахеда"

В ночь на 25 марта силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены четыре БПЛА типа Shahed-131/136, сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

В частности, в Николаеве во время боевой работы сил противовоздушной работы, обломки сбитого БпЛА упали на территорию частного сектора и повлекли возгорание жилого дома и двух легковых автомобилей. Пожар был оперативно ликвидирован. Ранения получили одиннадцать человек - девяти из них была оказана медицинская помощь на месте, два человека госпитализированы. Также повреждены частные дома рядом.

Также враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины, а в результате атаки "шахедами", произошло возгорание на территории энергетического объекта, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. Более подробная информация о последствиях уточняется.

Сумщину обстреливали из минометов и артиллерии

Ночью и утром россияне провели 5 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 11 взрывов. Обстрелам подверглись Новослободская (4 взрыва), Шалыгинская (2 взрыва), Середино-Будская (3 взрыва) и Свесская общины (2 взрыва), сообщили в Сумской ОВА.

В Одесской области повреждение энергетической инфраструктуры

Из-за атаки ударными беспилотниками в Одесской области произошло повреждение энергетической инфраструктуры, в части Одессы нет электроснабжения.

По словам главы Одесской ОГА Олега Кипера, сейчас над этим работают все экстренные службы.

В Донецкой области из-за обстрелов есть раненые

По сообщению главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина, в Марьинской общине 3 человека ранены в Красногоровке, обстреляны Зоряное и Максимилиановка. В Кураховке повреждено 7 домов.

В Лиманской общине в Ивановке 5 домов разрушены и 1 повреждены, в Тернах — 11 разрушены и 1 повреждены, в Ямполевке — 4 разрушены и 5 повреждены. В Константиновской общине под огнем Николаевка и Дилиевка.

В Часовоярской общине повреждены 2 многоэтажки и 2 частных дома. В Торецкой общине поврежден инфраструктурный объект. В Северске поврежден дом.