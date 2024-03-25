Армія країни агресора атакувала Україну ударними БпЛА: на Херсонщині влучили в об’єкт критичної інфраструктури, Одеса частково знеструмлена: ситуація у регіонах

В ніч на 25 березня ворог випустив на Україну "шахеди", які спричинили пошкодження об’єктів критичної інфраструктури у Одеській та Херсонській областях. Внаслідок обстрілів на Донеччині поранення дістали декілька людей, а на Миколаївщині від уламків збитого БпЛА постраждали 11 людей.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Силами ППО знищено 8 із 9 ударних БпЛА

Згідно з повідомленням Повітряних сил ЗСУ, сьогодні вночі захисники неба збили 8 із 9 ударних БпЛА типу Shahed, якими противник атакував із мису Чауда (Крим). До відбиття повітряного нападу залучалися мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зазначається, що "шахеди" було знищено у межах Миколаївської та Одеської областей.

Ворог обстріляв близько 15 населених пунктів Харківщини

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Борисівка, Амбарне та ін. Авіаударів зазнали н.п. Козача Лопань, Золочів, Стариця.

Зокрема, у с. Золочів Богодухівського району внаслідок ворожого обстрілу КАБ пошкоджені 5 приватних будинків та лінія електромереж.

Також ворог здійснив обстріл КАБами с. Козача Лопань Харківського району – відбулося влучання по відкритій території. У с. Курилівка Куп'янського району здійснено ворожий обстріл. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Армія країни-агресора нанесла 258 ударів по Запорізькій області

258 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області окупанти завдали впродовж доби, повідомив очільник Запорізької області Іван Федоров.

Зокрема, 6 авіаційних ударів військовослужбовці РФ здійснили по Малинівці, Роботиному та Малій Токмачці. 22 БПЛА атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку. 230 артударів завдано по території Гуляйполя, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки, Малої Токмачки, Левадного, Приютного, Вербового та Новоданилівки.

Також Федоров зазначив, що надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

На Херсонщині ворог поцілив у об’єкт критичної інфраструктури

Як повідомив голова Херсонської області Олександр Прокудін, минулої доби противник обстрілював Нововоронцовку, Олександрівку, Новоберислав, Широку Балку, Велетенське, Понятівку, Садове, Софіївку, Золоту Балку, Дніпровське та місто Херсон.

Зокрема, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено одну багатоповерхівку та 4 приватні будинки. Також були зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури та автомобілі. Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Окупанти обстріляли Нікопольщину з "Градів"

Від ворожих атак знову потерпала Нікопольщина, повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак. Пізно ввечері окупанти вдарили по Нікополю з РСЗВ "Град". Потім взялися за Марганецьку та Мирівську громади. По ним вгатили з важкої артилерії.

Загалом по містам та селам району агресор випустив майже півтора десятки снарядів. Люди неушкоджені. На інших територіях Дніпропетровщини минулося без прильотів.

Над Миколаївщиною знищили 4 "шахеди"

У ніч на 25 березня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири БпЛА типу Shahed-131/136, повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Зокрема, у Миколаєві під час бойової роботи сил протиповітряної роботи, уламки збитого БпЛА впали на територію приватного сектору та спричинили займання житлового будинку та двох легкових автомобілів. Пожежа була оперативно ліквідована. Поранень зазнали одинадцять людей - дев’ятьом з них була надана медична допомога на місці, двоє осіб госпіталізовано. Також пошкоджено приватні будинки поруч.

Також ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади, а внаслідок атаки "шахедами", відбулось займання на території енергетичного об’єкту, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає. Детальніша інформація щодо наслідків уточнюється.

Сумщину обстрілювали з мінометів та артилерії

Вночі та зранку росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 11 вибухів. Обстрілів зазнали Новослобідська (4 вибухи), Шалигинська (2 вибухи), Середино-Будська (3 вибухи) та Свеська громади (2 вибухи), повідомили у Сумській ОВА.

На Одещині пошкодження енергетичної інфраструктури

Через атаку ударними безпілотниками у Одеській області відбулося пошкодження енергетичної інфраструктури, в частині Одеси немає електропостачання.

За словами очільника Одеської ОДА Олега Кіпера, наразі над цим працюють всі екстрені служби.

У Донецькій області через обстріли є поранені

За повідомленням голови Донецької ОДА Вадима Філашкіна, у Мар'їнській громаді 3 людини поранені у Красногорівці, обстріляні Зоряне і Максимільянівка. У Курахівці пошкоджено 7 будинків.

У Лиманській громаді в Іванівці 5 будинків зруйновано і 1 пошкоджено, в Тернах — 11 зруйновано і 1 пошкоджено, в Ямполівці — 4 зруйновано і 5 пошкоджено. У Костянтинівській громаді під вогнем Миколаївка та Диліївка.

У Часовоярській громаді пошкоджені 2 багатоповерхівки і 2 приватні будинки. У Торецькій громаді пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Сіверську пошкоджено будинок.