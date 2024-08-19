Дания объявила о пакете военной помощи для Украины более чем на $116 млн

Правительство Дании готово предоставить очередной, 20-й пакет военной помощи в размере около 783 миллионов датских крон (около 116,14 млн долларов) для удовлетворения военных нужд Украины как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.

Об этом идет речь на сайте Министерства обороны страны.

Отмечается, что будет выделено больше денег на покупку новой военной техники через украинскую оборонную промышленность.

По словам министра обороны Дании Троелса Лунда Поульсена, этот пакет военной поддержки был сформирован на основе пожеланий и потребностей Украины, диалога с международными партнерами и рекомендаций Министерства обороны.

В рамках пакета помощи запланировано увеличить до около 44,5 млн долларов "промышленный пул" для закупок в оборонно-промышленном комплексе, чтобы удовлетворить потребности Украины в военной поддержке. Также в 2024 году будет выделено 16,6 млн. долларов на финансирование закупок через украинский оборонно-промышленный комплекс.

В Минобороны Дании отметили, что по оперативным причинам и соображениям безопасности невозможно детальное описание полного содержания пакета помощи.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил народ и правительство Дании во главе с премьер-министром Мэтте Фредериксен за подготовку 20-го пакета военной помощи Украине.

"Высоко ценю имплементацию наших договоренностей, а также увеличение финансовой поддержки оборонной промышленности Украины со стороны Дании", — говорится в его сообщении.

Также Зеленский отметил, что вклад Королевства Дания в финансирование производства оружия в Украине составит 215 миллионов долларов.

"Я благодарю Данию – ее народ, парламент и правительство – за последовательное лидерство, которое укрепляет обе страны и всю Европу", — заявил президент Украины.

Напомним, о предыдущем пакете помощи для Украины Дания объявила 19 июня. Он предусматривал заключение ряда различных соглашений с союзниками по закупкам и передачам со стороны союзной оборонной промышленности, а также дополнительному оборудованию для поддержки F-16.

Как Дания помогает Украине

Усилия Дании направлены на долгосрочную поддержку Украины в военной, гуманитарной и экономической сфере. Для этого правительство страны учредило в марте 2023 года Датско-украинский фонд и с тех пор регулярно пополняет его финансированием.

Следует отметить, что Дания инвестирует миллиарды крон и в укрепление оборонной промышленности Украины, а также предоставляет оружие для ВСУ. Так, в апреле страна объявила о новом пакете военной помощи Украине стоимостью около 300 миллионов евро (2,2 миллиарда датских крон).

25 апреля правительство и парламент Дании договорились увеличить рамки военной поддержки Украины еще на 4,4 миллиарда датских крон (около 590 миллионов евро) в 2024 году.

Также в апреле Дания приняла беспрецедентное решение о закупке вооружения и военной техники для Вооруженных сил Украины у отечественных производителей.

Еще добавим, что Дания стала первым донором Фонда поддержки энергетики Украины. За два года страна внесла в Фонд около 11 миллионов евро.

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