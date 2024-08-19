Данія оголосила про пакет військової допомоги для України на понад $116 млн

Уряд Данії готовий надати черговий, 20-й пакет військової допомоги у розмірі близько 783 мільйонів данських крон (приблизно 116,14 млн доларів) для задоволення військових потреб України як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони країни.

Зазначається, що буде виділено більше грошей на купівлю нової військової техніки через українську оборонну промисловість.

За словами міністра оборони Данії Троєлса Лунда Поульсена, цей пакет військової підтримки був сформований на основі побажань та потреб України, діалогу з міжнародними партнерами та рекомендацій Міністерства оборони.

В рамках пакету допомоги заплановано збільшити до близько 44,5 млн доларів "промисловий пул" для закупівель в оборонно-промисловому комплексі, аби задовольнити потреби України у військовій підтримці. Також у 2024 році буде виділено 16,6 млн доларів на фінансування закупівель через український оборонно-промисловий комплекс.

В Міноборони Данії зауважили, що з оперативних причин і міркувань безпеки є неможливим детальний опис повного вмісту пакету допомоги.

В свою чергу президент України Володимир Зеленський подякував народу країни та уряду Данії на чолі з прем'єр-міністеркою Метте Фредеріксен за підготовку 20-го пакета військової допомоги Україні.

"Високо ціную імплементацію наших домовленостей, а також збільшення фінансової підтримки оборонної промисловості України з боку Данії", - йдеться в його повідомленні.

Також Зеленський зазначив, що внесок Королівства Данія у фінансування виробництва зброї в Україні сягне 215 мільйонів доларів.

"Я дякую Данії – її народу, парламенту та уряду – за послідовне лідерство, яке зміцнює обидві країни та всю Європу", - заявив президент України.

Нагадаємо, про попередній пакет допомоги для України Данія оголосила 19 червня. Він передбачав укладення низки різноманітних угод із союзниками щодо закупівель і передач із боку союзної оборонної промисловості, а також додаткового обладнання для підтримки F-16.

Як Данія допомагає Україні

Зусилля Данії спрямовані на довгострокову підтримку України у військовій, гуманітарній та економічній сферах. Для цього уряд країни заснував у березні 2023 року Дансько-український фонд i відтоді регулярно поповнює його фінансуванням.

Варто зауважити, що Данія інвестує мільярди крон й у зміцнення оборонної промисловості України, а також надає зброю для ЗСУ. Так, у квітні країна оголосила про новий пакет військової допомоги Україні вартістю близько 300 мільйонів євро (2,2 мільярди данських крон).

25 квітня уряд і парламент Данії домовилися збільшити рамки військової підтримки України ще на 4,4 мільярда датських крон (приблизно 590 мільйонів євро) у 2024 році.

Також у квітні Данія ухвалила безпрецедентне рішення про закупівлю озброєння та військової техніки для Збройних сил України у вітчизняних виробників.

Ще додамо, що Данія стала першим донором Фонду підтримки енергетики України. Загалом за два роки країна внесла до Фонду близько 11 мільйонів євро.

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