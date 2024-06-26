Данія виділить €4,7 млн для відновлення енергетики у Миколаївській та Харківській областях

Данія оголосила про внесок 4,7 млн євро у Фонд підтримки енергетики України для відновлення енергооб’єктів у Миколаївській та Харківській областях.

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Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Зазначається, що Міністерство закордонних справ Данії перерахує до Фонду підтримки енергетики України додатковий грант у розмірі близько 4,7 млн євро для швидкого відновлення об’єктів критичної енергетичної інфраструктури у прифронтових Миколаївській та Харківській областях.

Таким чином, загальна сума перерахованих та анонсованих внесків донорів до Фонду наразі складає понад 551 мільйон євро.

Як зауважив міністр енергетики України Герман Галущенко, Данія стала першим спонсором Фонду підтримки енергетики України, зробивши внесок для відновлення української енергетики ще у квітні 2022 року. Загалом за два роки країна внесла до Фонду близько 11 мільйонів євро.

"Ми щиро дякуємо партнерам за цю незмінну позицію і продовження підтримки. Її особливо гостро потребують саме прифронтові області, енергетичні об’єкти яких щоденно зазнають ворожих атак", - заявив він.

Фонд підтримки енергетики України

Фонд підтримки енергетики України - це унікальний механізм для консолідації допомоги від партнерів, які хочуть підтримати українських енергетиків у забезпеченні стабільного енергопостачання під час військової агресії РФ. Він був створений за спільної ініціативи Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон навесні 2022 року, і за понад 2 роки своєї роботи став ефективним інструментом допомоги енергосектору України.

За словами міністра енергетики України, кошти надходили, зокрема, від Німеччини, Великої Британії, Іспанії, Австрії, Ісландії, Данії, Європейської Комісії, Норвегії, Регіональної асоціації органів регулювання енергетики (ERRA), Регіонального центру досліджень енергетичної політики.

Нещодавно США оголосили про виділення понад 1,5 мільярда доларів на зміцнення енергетичного сектору України, вирішення гуманітарних потреб і зміцнення цивільної безпеки.

США свій перший внесок до Фонду у розмірі 25 мільйонів доларів зробили торік у листопаді.

Допомога від Данії

Зусилля Данії спрямовані на довгострокову підтримку України у військовій, гуманітарній та економічній сферах. Для цього уряд країни заснував у березні 2023 року Дансько-український фонд i відтоді регулярно поповнює його фінансуванням.

Варто зауважити, що Данія інвестує мільярди крон й у зміцнення оборонної промисловості України, а також надає зброю для ЗСУ. Так, у квітні країна оголосила про новий пакет військової допомоги Україні вартістю близько 300 мільйонів євро (2,2 мільярди данських крон).

25 квітня уряд і парламент Данії домовилися збільшити рамки військової підтримки України ще на 4,4 мільярда датських крон (приблизно 590 мільйонів євро) у 2024 році.

Також у квітні Данія ухвалила безпрецедентне рішення про закупівлю озброєння та військової техніки для Збройних сил України у вітчизняних виробників.

19 червня Данія оголосила про 19-й пакет військової допомоги для України, який включає надання можливості країні інвестувати в українську оборонну промисловість.

А днями стало відомо, що уряд Данії виділить 150 млн данських крон (понад 21 млн доларів) на підтримку України та Молдови на шляху до членства в Європейському Союзі.