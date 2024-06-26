- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
Дания выделит €4,7 млн для восстановления энергетики в Николаевской и Харьковской областях
Дания объявила о вкладе 4,7 млн. евро в Фонд поддержки энергетики Украины для восстановления энергообъектов в Николаевской и Харьковской областях.
Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.
Отмечается, что Министерство иностранных дел Дании перечислит в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительный грант в размере около 4,7 млн. евро для быстрого восстановления объектов критической энергетической инфраструктуры в прифронтовых Николаевской и Харьковской областях.
Таким образом, общая сумма перечисленных и анонсированных взносов доноров в Фонд в настоящее время составляет более 551 миллиона евро.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Как отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко, Дания стала первым спонсором Фонда поддержки энергетики Украины, сделав вклад для возобновления украинской энергетики еще в апреле 2022 года. За два года страна внесла в Фонд около 11 миллионов евро.
"Мы искренне благодарим партнеров за эту неизменную позицию и продолжение поддержки. В ней особенно остро нуждаются именно в прифронтовых областях, энергетические объекты которых ежедневно подвергаются враждебным атакам", - заявил он.
Фонд поддержки энергетики Украины
Фонд поддержки энергетики Украины – это уникальный механизм для консолидации помощи от партнеров, желающих поддержать украинских энергетиков в обеспечении стабильного энергоснабжения во время военной агрессии РФ. Он был создан по совместной инициативе Германа Галущенко и еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон весной 2022 года, и за 2 года своей работы стал эффективным инструментом помощи энергосектору Украины.
По словам министра энергетики Украины, средства поступали, в частности, от Германии, Великобритании, Испании, Австрии, Исландии, Дании, Европейской Комиссии, Норвегии, Региональной ассоциации органов регулирования энергетики (ERRA), Регионального центра исследований энергетической политики.
Недавно США объявили о выделении более 1,5 миллиарда долларов на укрепление энергетического сектора Украины, решение гуманитарных потребностей и укрепление гражданской безопасности.
США свой первый взнос в Фонд в размере 25 миллионов долларов внесли в ноябре прошлого года.
Помощь от Дании
Усилия Дании направлены на долгосрочную поддержку Украины в военной, гуманитарной и экономической сфере. Для этого правительство страны учредило в марте 2023 года Датско-украинский фонд и с тех пор регулярно пополняет его финансированием.
Следует отметить, что Дания инвестирует миллиарды крон и в укрепление оборонной промышленности Украины, а также предоставляет оружие для ВСУ. Так, в апреле страна объявила о новом пакете военной помощи Украине стоимостью около 300 миллионов евро (2,2 миллиарда датских крон).
25 апреля правительство и парламент Дании договорились увеличить рамки военной поддержки Украины еще на 4,4 миллиарда датских крон (около 590 миллионов евро) в 2024 году.
Также в апреле Дания приняла беспрецедентное решение о закупке вооружения и военной техники для Вооруженных сил Украины у отечественных производителей.
19 июня Дания объявила о 19-м пакете военной помощи для Украины, включающий предоставление возможности стране инвестировать в украинскую оборонную промышленность.
На днях стало известно, что правительство Дании выделит 150 млн датских крон (более 21 млн долларов) в поддержку Украины и Молдовы на пути к членству в Европейском Союзе.