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Из-за удара российских дронов на Житомирщине возникла угроза загрязнения воздуха, в Одесской области поврежден транспортный объект: ситуация в регионах
Ночью 8 апреля оккупанты запустили по Украине ударные БПЛА и ракету Х-59. Попадание зафиксировали в критическую инфраструктуру Житомирщины и транспортный объект Одесщины, а на Николаевщине обломками повреждены линии электропередач
ПВО уничтожило российскую ракету и 17 "шахедов"
Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, россияне выпустили для атаки на Украину управляемую авиационную ракету Х-59 из воздушного пространства оккупированной Запорожской области и 24 ударных БПЛА типа Shahed-131/136 из мыса Чауда - Крым, районов Курск и Ейск в РФ.
В результате противовоздушного боя Силами обороны Украины сбита управляемая авиационная ракета Х-59 в Днепропетровской области и 17 ударных БПЛА в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Хмельницкой и Житомирской областях.
Атакован объект инфраструктуры в Житомирской области
Ночью во время воздушной тревоги в Житомирской области российские дроны-камикадзе атаковали объект критической инфраструктуры, информирует руководитель ОВА Виталий Бунечко.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате вражеской атаки нет.
В Звягельском городском совете впоследствии сообщили о прямой угрозе загрязнения воздуха. Жителям рекомендуют оставаться в помещениях с закрытыми окнами.
Отмечается, что заведения общего среднего образования, профессионального высшего образования и высшее профессиональное училище перейдут на дистанционное обучение.
Относительно заведений дошкольного образования: для родителей, которым не с кем оставить детей, будут работать дежурные группы.
В Одесской области поврежден транспортный объект
По информации Сил обороны Юга, этой ночью россияне запустили несколько волн ударных БПЛА типа Shahed-131/136 по южным регионам.
Под прицелом оказалась критическая инфраструктура. Силы ПВО работали в течение 3 часов. В результате военным удалось сбить 4 БПЛА на Одесщине, 2 – на Николаевщине, 1 – на Кировоградщине.
В то же время, зафиксировано попадание в Одесском районе - там поврежден транспортный объект.
Падением осколков сбитого дрона также повреждена АЗС. Информация о жертвах не поступала.
В Николаевской области повреждены ЛЭП
Как сообщил глава ОВА Виталий Ким, этой ночью во время боевой работы сил ПВО обломками сбитого "шахеда" в регионе повреждены линии электропередач.
В результате обесточено 14 населенных пунктов и один частично. В настоящее время ведутся работы по возобновлению электроснабжения. Пострадавших нет.
Оккупанты обстреляли Харьков и 15 населенных пунктов области
За прошедшие сутки россияне нанесли удар планировочным боеприпасом и ракетой по Харькову и обстреливали из артиллерии и минометов 15 населенных пунктов в области, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По его словам, в Харькове в Шевченковском районе в результате обстрела УМПБ Д-30 повреждены 19 домов и 13 автомобилей. Пострадали 5 человек: 45-летний мужчина и четыре женщины 72, 46,37, 36 лет, у них острая реакция на стресс, а у 45-летнего мужчины осколочные ранения.
В то же время, взрыв от С-300 был в Индустриальном районе. Повреждены многоквартирные дома, производственное предприятие и автомобили.
В селе Рясное Богодуховского района в результате ударов повреждено 4 частных дома, 4 многоквартирных дома барачного типа, а также электросети.
В селе Липцы Харьковского района в результате вражеских обстрелов был поврежден жилой дом.
В селе Казачья Лопань Харьковского района поврежден жилой дом и два сооружения, частично разрушено учебное заведение.
Также в селе Кругляковка Купянского района в результате обстрела КАБ горел жилой дом.
В городе Купянск повреждены 10 частных домов.
В селе Колесниковка Купянского района поврежден частный дом.
В Днепропетровской области повреждено коммунальное предприятие
Российская армия вечером и ночью 8 раз атаковала Никопольский район Днепропетровской области, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
"За вечер и ночь агрессор атаковал Никопольщину 8 раз. Бил дронами-камикадзе и артиллерией. Взрывы звучали в Никополе и Марганецкой общине", - говорится в сообщении.
Повреждены коммунальное предприятие, частный дом, авто. Погибших и пострадавших нет.
В Запорожской области погибли три человека
За сутки оккупанты 357 раз ударили по 8 населенным пунктам Запорожской области, сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
“3 человека погибли, 3 ранены в результате обстрела "Градами" в Пологовском районе”, - написал он.
За сутки оккупанты 357 раз ударили по 8 населенным пунктам Запорожской области. Войска РФ нанесли 5 авиационных ударов по Малой Токмачке и Малиновке. 62 БпЛА разной модификации атаковали Запорожье, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.
14 обстрелов РСЗО накрыли Гуляйполе, Малую Токмачку, Роботино, Малиновку. 276 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки и Каменского.
За сутки поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
В Херсонской области трое раненых
За прошедшие сутки противник обстреливал Садовое, Приднепровское, Антоновку, Понятовку, Днепровское, Янтарное, Берислав, Золотую Балку, Дорожное, Белозерку, Новоберислав, Михайловку, Качкаровку, Станислав и город Херсон, сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, повреждены 6 частных домов. Также были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, торговый центр, общепит, парикмахерскую, хозяйственные сооружения, гаражное помещение и частный автомобиль.
Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.
В Донецкой области погиб мирный житель
Один мирный житель Донецкой области погиб и еще один получил ранения в результате обстрела со стороны российских оккупантов, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
По его словам, в Очеретинской общине разрушен дом в Соколе. В Марьинской общине ранен человек в Елизаветовке. В Курахово поврежден дом, еще один - в Прогрессе Гродовской общины.
В Лиманской общине обстреляны Торское и Терны. В Стародубовке Николаевской общины повреждены 5 домов.
В Звановской общине обстреляны Переездное и Верхнекаменное.
Всего за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донбасса.