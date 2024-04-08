Через удар російських дронів на Житомирщині виникла загроза забруднення повітря, на Одещині пошкоджено логістично-транспортний об'єкт: ситуація у регіонах

Вночі 8 квітня окупанти запустили по Україні ударні БПЛА та ракету Х-59. Влучання зафіксували у критичну інфраструктуру Житомирщини та логістично-транспортний об'єкт Одещини, а на Миколаївщині уламками пошкоджено лінії електропередач

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ППО знищила російську ракету і 17 "шахедів"

Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, росіяни випустили для атаки на Україну керовану авіаційну ракету Х-59 із повітряного простору окупованої Запорізької області та 24 ударних БПЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда - Крим, районів Курськ і Єйськ у РФ.

У результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито керовану авіаційну ракету Х-59 у Дніпропетровській області та 17 ударних БПЛА в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій та Житомирській областях.

Атаковано обʼєкт інфраструктури на Житомирщині

Вночі під час повітряної тривоги на Житомирщині російські дрони-камікадзе атакували об'єкт критичної інфраструктури, інформує очільник ОВА Віталій Бунечко.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих внаслідок ворожої атаки немає.

У Звягельській міській раді згодом повідомили про пряму загрозу забруднення повітря. Мешканцям рекомендують залишатися у приміщеннях із закритими вікнами.

Зазначається, що заклади загальної середньої освіти, фахової передвищої освіти та вище професійне училище перейдуть на дистанційне навчання.

Щодо закладів дошкільної освіти: для батьків, яким немає з ким залишити дітей, будуть працювати чергові групи.

На Одещині пошкоджено логістично-транспортний об'єкт

За інформацією Сил оборони Півдня, цієї ночі росіяни спрямували декілька хвиль ударних БПЛА типу Shahed-131/136 по південних регіонах.

Під прицілом опинилися критична інфраструктура. Сили ППО працювали протягом 3 годин. У результаті військовим вдалося збити 4 БПЛА на Одещині, 2 - на Миколаївщині, 1 - на Кіровоградщині.

Водночас зафіксовано влучання в Одеському районі - там пошкоджено логістично-транспортний об'єкт.

Падінням осколків збитого дрона також пошкоджено АЗС. Інформація про жертв не надходила.

На Миколаївщині пошкоджено ЛЕП

Як повідомив очільник ОВА Віталій Кім, цієї ночі під час бойової роботи сил ППО уламками збитого"шахеда" у регіоні пошкоджено лінії електропередач.

Унаслідок цього знеструмлено 14 населених пунктів та один частково. Наразі ведуться роботи з відновлення електропостачання. Минулося без постраждалих.

Окупанти обстріляли Харків і 15 населених пунктів області

Протягом минулої доби росіяни завдали удару планерувальним боєприпасом і ракетою по Харкову та обстрілювали з артилерії та мінометів 15 населених пунктів в області, повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами у Харкові у Шевченківському районі внаслідок обстрілу УМПБ Д-30 пошкоджені 19 будинків та 13 автомобілів. Постраждали 5 людей: 45-річний чоловік та чотири жінки 72, 46,37, 36 років, у них гостра реакція на стрес, а у 45-річного чоловіка осколкові поранення.

Водночас вибух від С-300 був в Індустріальному районі. Пошкоджені багатоквартирні будинки – 2, виробниче підприємство – 1, автомобілі – 10. Без постраждалих.

У селі Рясне Богодухівського району в результаті ударів пошкодженого 4 приватних будинків, 4 багатоквартирних будинки барачного типу, а також електромережі.

У селі Липці Харківського району внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено житловий будинок.

У селі Козача Лопань Харківського району пошкоджено житловий будинок та дві споруди, частково зруйнований заклад освіти.

Також у селі Кругляківка Куп'янського району внаслідок обстрілу КАБ горів житловий будинок.

У місті Куп’янськ пошкоджено 10 приватних будинків.

У селі Колісниківка Куп'янського району пошкоджено приватний будинок.

На Дніпропетровщині пошкоджене комунальне підприємство

Російська армія ввечері і вночі 8 разів атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"За вечір та ніч агресор атакував Нікопольщину 8 разів. Бив дронами-камікадзе та артилерією. Вибухи лунали у Нікополі та Марганецькій громаді", - ідеться у повідомленні.

Пошкоджені комунальне підприємство, приватний будинок, авто. Загиблих та постраждалих немає.

На Запоріжжі загинули троє людей

Впродовж доби окупанти 357 разів ударили по 8 населених пунктах Запорізької області, повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“3 людини загинуло, 3 поранено внаслідок ворожого обстрілу «Градами» у Пологівському районі”, - написав він.

Впродовж доби окупанти 357 разів ударили по 8 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ завдали 5 авіаційних ударів по Малій Токмачці та Малинівці. 62 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

14 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Малу Токмачку, Роботине, Малинівку. 276 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Кам’янського.

За добу надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

На Херсонщині троє поранених

Минулої доби противник обстрілював Садове, Придніпровське, Антонівку, Понятівку, Дніпровське, Янтарне, Берислав, Золоту Балку, Шляхове, Білозерку, Новоберислав, Михайлівку, Качкарівку, Станіслав та місто Херсон, повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, пошкоджено 6 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури, торговельний центр, заклад громадського харчування, перукарню, господарські споруди, гаражне приміщення та приватний автомобіль.

Через російську агресію 3 людини дістали поранення.

У Часовому Яру під обстрілом загинув мирний житель

Один мирний житель Донецької області загинув і ще один дістав поранення внаслідок обстрілу з боку російських окупантів, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін

За його словами, в Очеретинській громаді зруйновано будинок у Соколі. В Мар'їнській громаді поранено людину у Єлизаветівці. У Кураховому пошкоджено будинок, ще один — у Прогресі Гродівської громади.

У Лиманській громаді обстріляні Торське і Терни. У Стародубівці Миколаївської громади пошкоджено 5 будинків.

У Званівській громаді обстріляні Переїзне і Верхньокам'янське.

Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини.