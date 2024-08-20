Пробная партия перехватчиков для развед-самолетов врага уже в работе, — Юрий Голик

Расширение функционала враждебных беспилотников требует создания их эффективных противников. Так что команда разработчиков, сформированная предпринимателем и волонтером Юрием Голиком, объявила о начале работы над новым типом коптеров – их будут использовать против самолетов-разведчиков. Толчком для освоения новой сферы использования беспилотников стало общение с зенитчиками, сбивающими подобные БПЛА с помощью FPV-дронов.

Военные обратились к производителям за консультацией по повышению эффективности поражений вражеских самолетов. И после более детального знакомства с темой инженеры решили применить свой конструкторский опыт, чтобы предоставить зенитчикам более совершенные орудия для уничтожения воздушных разведчиков оккупантов.

"Несмотря на загруженность, взялись за изготовление пробной партии квадрокоптеров-перехватчиков для зенитчиков. Прежде всего мы сосредоточены на изготовлении дронов для уничтожения враждебных позиций и техники, а также их спутников. Но российские самолеты-разведчики также добавляют нашей защите хлопот и влияют на боевых действий и баланс сил в целом. Если знаем как сделать, чтобы у ребят получалось лучше, то не можем не подключиться", — отметил Юрий Голик.

Его инженерная команда поможет увеличить продолжительность полета коптеров. Те аккумуляторы, которые в настоящее время использованы в FPV, позволяют дронам летать всего 12-15 минут – этого мало для эффективной охоты за летками-разведчиками. Производители решили поделиться батареями собственной разработки, гарантирующими более длительный полет, до 23 минут – такие комплектующие передали бойцам для теста.

Дополнительно украинские разработчики знают, как решить проблемы с РЭБами. В работе по вражеским дронам наши защитники прежде всего пытаются "заглушить" их сигнал, и часто под горячую руку попадают собственные коптеры. Чтобы этого не произошло, инженеры Голика используют свою проверенную разработку – защищенную связь, которую уже применяют в линейке дронов STING. Это позволит бойцам уничтожать вражеские беспилотники без риска потерять свои.