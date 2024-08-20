Пробна партія перехоплювачів для розвід-літаків ворога вже в роботі, - Юрій Голик

Розширення функціоналу ворожих безпілотників потребує створення їх ефективних супротивників. Тож команда розробників, сформована підприємцем та волонтером Юрієм Голиком, оголосила про початок роботи над новим типом коптерів – їх використовуватимуть проти літаків-розвідників. Поштовхом для освоєння нової сфери використання безпілотників стало спілкування з зенітниками, які збивають подібні БпЛА за допомогою FPV-дронів.

Військові звернулись до виробників за консультацією щодо підвищення ефективності уражень ворожих літаків. Та після більш детального знайомства з темою, інженери вирішили застосувати свій конструкторський досвід, щоб надати зенітникам більш досконалі знаряддя для винищення повітряних розвідників окупантів.

"Не дивлячись на завантаженість, взялися за виготовлення пробної партії квадрокоптерів-перехоплювачів для зенітників. Передусім ми зосереджені на виготовленні дронів для знищення ворожих позицій та техніки, а також їхніх супутників. Але російські літаки-розвідники також додають нашому захисту клопотів і впливають на перебіг локальних бойових дій та баланс сил в цілому. Якщо знаємо як зробити, щоб у хлопців виходило краще, то не можемо не підключитися", — зазначив Юрій Голик.

Його інженерна команда допоможе збільшити тривалість польоту коптерів. Ті акумулятори, які нині використані в FPV, дозволяють дронам літати всього 12-15 хвилин – цього замало для ефективного полювання за літками-розвідниками. Виробники вирішили поділитись батареями власної розробки, які гарантують більш тривалий політ, до 23 хвилин – такі комплектуючі передали бійцям для тесту.

Додатково українські розробники знають, як вирішити проблеми з РЕБами. В роботі по ворожим дронам наші захисники передусім намагаються "заглушити" їхній сигнал, і часто під гарячу руку потрапляють власні коптери. Щоб цього не сталось, інженери Голика використають свою перевірену розробку – захищений зв’язок, який вже застосовують у лінійці дронів STING. Це дозволить бійцям знищувати ворожі безпілотники без ризику втратити власні.