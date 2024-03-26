ПВО сбило 12 "шахедов", на Харьковщине есть раненые и погибший, а по Никопольщине били из тяжелой артиллерии: как прошли сутки в регионах

В ночь на 26 марта враг атаковал Украину ударными беспилотниками и ракетами С-300. Также из разных видов оружия были обстреляны несколько регионов Украины – в частности, по Запорожской области было нанесено 380 ударов.

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Силами ПВО уничтожены все 12 ударных БПЛА

Ночью 26 марта 2024 года враг атаковал 12 ударными БпЛА типа Shahed из мыса Чауда – Крым и Курской области – РФ, а также двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 в направлении Донецкой области, сообщают в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что воздушное нападение отражали мобильные огневые группы Сил обороны Украины в Николаевской и Харьковской областях. В результате работы сбиты все 12 "шахедов".

Беспилотники атаковали Харьков

По сообщению главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, ночью в 01.10 произошел обстрел БПЛА г. Харьков. В результате атаки выбиты окна в 4-х этажном здании, где расположено частное предприятие. Обошлось без пострадавших.

Также артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины: Шевченко, Кудеевка, Красное, Гатище, Синьковка и другие. Авиаударам подверглись н.п. Дергачи, Волчанские Хутора, Старица, Бударки.

В частности, в г. Волчанск в результате артобстрела горели 2 частных дома. На месте попадания от обломков погиб 65-летний мужчина. В г. Дергачи в результате обстрела КАБ повреждены 20 частных домов, 1 хозяйственное сооружение, 2 автомобиля. Пострадали 4 женщины: у двух из них взрывная травма, у других острая реакция на стресс. В с. Покровское Изюмского района 53-летний тракторист подорвался в поле на взрывном устройстве, обошлось без госпитализации.

Также враг совершил обстрел с. Московка Купянского района – произошло попадание по территории, обошлось без пострадавших. Кроме того, произошел вражеский обстрел КАБ г. Волчанск, в результате которого поврежден 1 частный дом. Из-за артобстрела с. Волчанские Хутора Чугуевского района загорелся гараж.

На Сумщине из-за обстрелов поврежден Центр детского и юношеского творчества

Ночью и утром россияне провели 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 30 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская и Хотинская общины, сообщили в Сумской ОВА.

В частности, по Белопольской общине произведен авиационный обстрел с пусками управляемых авиационных бомб (КАБ) с самолета тактической авиации (3 взрыва). В результате обстрела поврежден городской Центр детского и юношеского творчества и около 20 частных домов. Возникший пожар оперативно ликвидирован.

По Краснопольской общине враг избивал из минометов (6 взрывов) и артиллерии (10 взрывов). По Хотинской общине зафиксированы минометные обстрелы (11 взрывов).

Враг ударил по Никопольщине дроном-камикадзе и тяжелой артиллерией

Как сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, вечером оккупанты направили дрон-камикадзе на Марганецкую общину на Никопольщине. Позже – ударили по Красногригорьевской. Применили тяжелую артиллерию.

Уже к утру под вражеским артобстрелом дважды оказывался Никополь. Возник пожар. Повреждены 9 частных домов, газопровод и линия электропередач. Пострадала 91-летняя женщина. Лечится амбулаторно.

На других территориях Днепропетровщины – без обстрелов.

По Запорожской области враг нанес 380 ударов

380 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области оккупанты нанесли в течение суток, сообщил глава Запорожской области Иван Федоров.

В частности, 4 авиационных удара военнослужащие РФ нанесли по Роботиному и Малой Токмачке. 97 БПЛА атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку. 3 РСЗО-обстрелы пришлось по Малой Токмачке и Роботиному.

276 артударов нанесено по территории Гуляйполя, Роботиного, Новоандреевки, Малиновки, Малой Токмачки, Левадного, Вербового и Новоданиловки.

Поступило 44 сообщения о разрушении жилых домов и объектах инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Враг обстрелял жилые кварталы населённых пунктов Херсонщины

Согласно сообщению главы Херсонской области Александра Прокудина, за прошедшие сутки противник обстреливал Берислав, Новоберислав, Днепровское, Бургунку, Кизомис, Огромное, Антоновку, Александровку, Гавриловку, Золотую Балку, Тягинку и город Херсон. По Никольскому, Змиевке и Красному Маяку враг направил управляемые авиабомбы.

Также российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждена многоэтажка и 10 частных домов. Были зафиксированы попадания в админздание, учебное заведение, здание культуры, магазин, автошколу и автомобили.

Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

В Николаевской области армия агрессора обстреляла две общины

В ночь на 26 марта силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены три БпЛА типа Shahed-131/136, сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

В частности, враг наносил артиллерийские обстрелы по территории Куцурубской общины. Обстрелы из артиллерии фиксировались и по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

В Донецкой области из-за обстрела ранен человек

По информации от главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина, всего за сутки россияне 8 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.

В частности, в Марьинской общине обстреляны Красногоровка, Константиновка и Максимилиановка. Дважды под огонь попало Курахово. В Селидове ракетой повреждено админздание. В Новогродовке ранен человек, разрушены админздание и нежилое помещение, повреждены 2 дома и 2 нежилых помещения; также повреждены частные дома в Мемрике.

В Лиманской общине повреждено 10 домов: 8 в Тернах и 2 в Заречном. В Константиновской общине повреждены 2 хозяйственные здания в Веролюбовке. В Часовоярской общине повреждены 5 частных домов.