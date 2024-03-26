ППО збила 12 "шахедів", на Харківщині є поранені і загиблий, а по Нікопольщині били з важкої артилерії: як пройшла доба у регіонах

В ніч на 26 березня ворог атакував Україну ударними безпілотниками і ракетами С-300. Також з різних видів зброї були обстріляні декілька регіонів України – зокрема, по Запорізькій області було завдано 380 ударів.

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Силами ППО знищено всі 12 ударних БпЛА

Уночі 26 березня 2024 року ворог атакував 12-ма ударними БпЛА типу Shahed із мису Чауда – Крим та Курської області – РФ, а також двома зенітними керованими ракетами С-300 у напрямку Донеччини, повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України у Миколаївській та Харківській областях. В результаті роботи збито усі 12 "шахедів".

Безпілотники атакували Харків

За повідомленням голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, вночі о 01:10 відбувся обстріл БПЛА м. Харків. Внаслідок атаки вибито вікна у 4-х поверхової будівлі, де розташоване приватне підприємство. Обійшлося без постраждалих.

Також артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Шевченка, Кудіївка, Красне, Гатище, Синьківка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Дергачі, Вовчанські Хутори, Стариця, Бударки.

Зокрема, у м. Вовчанськ внаслідок артобстрілу горіли 2 приватні будинки. На місці влучання від уламків загинув 65-річний чоловік. У м. Дергачі внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 20 приватних будинків, 1 господарчу споруду, 2 автівки. Постраждали 4 жінки: у двох із них вибухова травма, у інших — гостра реакція на стрес. У с. Покровське Ізюмського району 53-річний тракторист підірвався у полі на вибуховому пристрої, обійшлось без госпіталізації.

Також ворог здійснив обстріл с. Московка Куп'янського району – відбулося влучання по території, обійшлося без постраждалих. Крім того, відбувся ворожий обстріл КАБ м. Вовчанськ, в результаті якого пошкоджений 1 приватний будинок. Через артобстріл с. Вовчанські Хутори Чугуївського району загорівся гараж.

На Сумщині через обстріл пошкоджено Центр дитячої та юнацької творчості

Вночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 30 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська та Хотінська громади, повідомили у Сумській ОВА.

Зокрема, по Білопільській громаді здійснено авіаційний обстріл з пусками керованих авіаційних бомб (КАБ) з літака тактичної авіації (3 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено міський Центр дитячої та юнацької творчості та близько 20 приватних будинків. Пожежу, яка виникла, оперативно ліквідовано.

По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів (6 вибухів) та артилерії (10 вибухів). По Хотінській громаді зафіксовано мінометні обстріли (11 вибухів).

Ворог вдарив по Нікопольщині дроном-камікадзе та важкою артилерією

Як повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак, ввечері окупанти спрямували дрон-камікадзе на Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Пізніше – вдарили по Червоногригорівській. Застосували важку артилерію.

Вже на ранок під ворожим артобстрілом двічі опинявся Нікополь. Виникла пожежа. Пошкоджені 9 приватних будинків, газогін та лінія електропередач. Постраждала 91-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно.

На інших територіях Дніпропетровщини – без обстрілів.

По Запорізькій області ворог наніс 380 ударів

380 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області окупанти завдали впродовж доби, повідомив очільник Запорізької області Іван Федоров.

Зокрема, 4 авіаційні удари військовослужбовці РФ здійснили по Роботиному та Малій Токмачці. 97 БПЛА атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку. 3 РСЗВ-обстріли прийшлися по Малій Токмачці та Роботиному.

276 артударів завдано по території Гуляйполя, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки, Малої Токмачки, Левадного, Вербового та Новоданилівки.

Надійшло 44 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Ворог обстріляв житлові квартали населених пунктів Херсонщини

Згідно з повідомленням очільника Херсонської області Олександра Прокудіна, минулої доби противник обстрілював Берислав, Новоберислав, Дніпровське, Бургунку, Кізомис, Велетенське, Антонівку, Олександрівку, Гаврилівку, Золоту Балку, Тягинку та місто Херсон. По Микільському, Зміївці та Червоному Маяку ворог спрямував керовані авіабомби.

Також російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено багатоповерхівку та 10 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в адмінбудівлю, навчальний заклад, будинок культури, магазин, автошколу та автомобілі.

Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

На Миколаївщині армія агресора обстріляла дві громади

У ніч на 26 березня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу Shahed-131/136, повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Зокрема, ворог завдавав артилерійських обстрілів по території Куцурубської громади. Обстріли з артилерії фіксувалися і по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Донецькій області через обстріл поранено людину

За інформацією від голови Донецької ОДА Вадима Філашкіна, всього за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Зокрема, у Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Костянтинівка і Максимільянівка. Двічі під вогонь потрапило Курахове. У Селидовому ракетою пошкоджено адмінбудівлю. У Новогродівці поранено людину, зруйновано адмінбудівлю і нежитлове приміщення, пошкоджено 2 будинки і 2 нежитлові приміщення; також пошкоджено приватні будинки у Мемрику.

У Лиманській громаді пошкоджено 10 будинків: 8 у Тернах і 2 у Зарічному. У Костянтинівській громаді пошкоджені 2 господарські будівлі у Віролюбівці. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків.