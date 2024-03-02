РФ и Беларусь не смогли согласовать цену на изготовление деталей к РСЗО "Град"

Предприятия государства-агрессора России и его сателлита Беларуси не пришли к согласию по стоимости деталей и узлов к ракетным системам залпового огня "Град".

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что согласно контракту, белорусский подрядчик ОАО "Волатавто" должен поставить 250 единиц необходимой для производства и ремонта РСЗО "Град" продукции российскому заказчику ЗАО "Специальное конструкторское бюро".

"Речь идет, в частности, о рамах, основаниях, направляющих трубах, трубках и других элементах боевых машин", - отмечают в ГУР МО.

По данным украинской разведки, спор возник во время встречи, когда делегация "Волатавто" представила бумаги с расчетами – стоимость отдельных видов белорусской продукции превышала ожидаемую россиянами на 500-600%.

"После напряженных переговоров белорусы провели дополнительную калькуляцию и нашли "выход" для удешевления: производить составляющие будут субподрядчики, не имеющие соответствующих лицензий", - сообщают в ГУР МО.

Там добавляют, что это будет означать снижение качества продукции, а значит - повышенные риски использования собранных из таких деталей и узлов РСЗО "Град".

В ГУР МО напоминают, что оба предприятия – белорусское ОАО "Волатавто " и российское ЗАО "Специальное конструкторское бюро" – находятся под действием международных санкций.