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РФ и Беларусь не смогли согласовать цену на изготовление деталей к РСЗО "Град"
Предприятия государства-агрессора России и его сателлита Беларуси не пришли к согласию по стоимости деталей и узлов к ракетным системам залпового огня "Град".
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Отмечается, что согласно контракту, белорусский подрядчик ОАО "Волатавто" должен поставить 250 единиц необходимой для производства и ремонта РСЗО "Град" продукции российскому заказчику ЗАО "Специальное конструкторское бюро".
"Речь идет, в частности, о рамах, основаниях, направляющих трубах, трубках и других элементах боевых машин", - отмечают в ГУР МО.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
По данным украинской разведки, спор возник во время встречи, когда делегация "Волатавто" представила бумаги с расчетами – стоимость отдельных видов белорусской продукции превышала ожидаемую россиянами на 500-600%.
"После напряженных переговоров белорусы провели дополнительную калькуляцию и нашли "выход" для удешевления: производить составляющие будут субподрядчики, не имеющие соответствующих лицензий", - сообщают в ГУР МО.
Там добавляют, что это будет означать снижение качества продукции, а значит - повышенные риски использования собранных из таких деталей и узлов РСЗО "Град".
В ГУР МО напоминают, что оба предприятия – белорусское ОАО "Волатавто " и российское ЗАО "Специальное конструкторское бюро" – находятся под действием международных санкций.