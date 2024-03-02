Не сторгувались: РФ та Білорусь не змогли узгодити ціну на виготовлення деталей до РСЗВ "Град"

Підприємства держави-агресора Росії та її сателіта Білорусі не дійшли згоди щодо вартості деталей і вузлів до ракетних систем залпового вогню "Град".

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що згідно з контрактом, білоруський підрядник, ВАТ "Волатавто", має поставити 250 одиниць необхідної для виробництва та ремонту РСЗВ "Град" продукції російському замовникові ЗАТ "Спєциальноє конструкторскоє бюро".

"Йдеться, зокрема, про рами, основи, напрямні труби, люльки та інші елементи бойових машин", - зауважують у ГУР МО.

За даними української розвідки, суперечка виникла під час зустрічі, коли делегація "Волатавто" презентувала папери з розрахунками ― вартість окремих видів білоруської продукції перевищувала очікувану росіянами на 500-600%.

"Після напружених переговорів білоруси провели додаткову калькуляцію та знайшли "вихід" для здешевлення: виробляти складові елементи будуть субпідрядники, які не мають відповідних ліцензій", - повідомляють у ГУР МО.

Там додають, що це означатиме зниження якості продукції, а отже ― підвищені ризики використання зібраних із таких деталей та вузлів РСЗВ "Град".

У ГУР МО нагадують, що обидва підприємства - білоруське ВАТ "Волатавто" та російське ЗАТ "Спєциальноє конструкторскоє бюро" - перебувають під дією міжнародних санкцій.