ТЦК будут работать круглосуточно, - постановление Кабмина

Кабинет Министров Украины на своем заседании 9 февраля принял постановление, разрешающее круглосуточную работу Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

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Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

По его словам, на заседании правительства были внесены изменения в "Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки".

Согласно им предусмотрено, что при проведении мобилизации и/или во время действия правового режима военного положения предоставляется право Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки круглосуточно :

рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях;

организовывать с определенной периодичностью проведения медицинских осмотров и психологических обследований военно-врачебными комиссиями военнообязанных и резервистов (для районных ТЦК и СП);

вести персонально-качественный учет призывников, военнообязанных и резервистов, учет транспортных средств, подлежащих передаче Вооруженным Силам Украины и другим военным формированиям во время мобилизации и военного положения.

Напомним, 6 февраля Верховная Рада на своем заседании продлила действие военного положения и общей мобилизации на 90 дней до 13 мая 2024 года.

Ненадлежащее поведение работников ТЦК

Заметим, уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, комментируя случаи применения силы к мужчинам призывного возраста со стороны работников ТЦК, подчеркнул, что работники военкоматов не имеют прав насильственно задерживать людей на улицах, проверять и забирать у них документы.

По словам омбудсмена, больше всего жалоб в его офис поступает именно по поводу ненадлежащего поведения работников ТЦК и превышения ими служебных полномочий.