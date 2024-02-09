- Тип
- Важно
- Категория
- Война в Украине
- Дата публикации
-
ТЦК будут работать круглосуточно, - постановление Кабмина
Кабинет Министров Украины на своем заседании 9 февраля принял постановление, разрешающее круглосуточную работу Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
По его словам, на заседании правительства были внесены изменения в "Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки".
Согласно им предусмотрено, что при проведении мобилизации и/или во время действия правового режима военного положения предоставляется право Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки круглосуточно :Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
- рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях;
- организовывать с определенной периодичностью проведения медицинских осмотров и психологических обследований военно-врачебными комиссиями военнообязанных и резервистов (для районных ТЦК и СП);
- вести персонально-качественный учет призывников, военнообязанных и резервистов, учет транспортных средств, подлежащих передаче Вооруженным Силам Украины и другим военным формированиям во время мобилизации и военного положения.
Напомним, 6 февраля Верховная Рада на своем заседании продлила действие военного положения и общей мобилизации на 90 дней до 13 мая 2024 года.
Ненадлежащее поведение работников ТЦК
Заметим, уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, комментируя случаи применения силы к мужчинам призывного возраста со стороны работников ТЦК, подчеркнул, что работники военкоматов не имеют прав насильственно задерживать людей на улицах, проверять и забирать у них документы.
По словам омбудсмена, больше всего жалоб в его офис поступает именно по поводу ненадлежащего поведения работников ТЦК и превышения ими служебных полномочий.