ТЦК працюватимуть цілодобово, - постанова Кабміну

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 9 лютого прийняв постанову, якою дозволив цілодобову роботу Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

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Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.

За його словами, на засіданні Уряду було внесено зміни до "Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки".

Згідно неї передбачено, що під час проведення мобілізації та/або під час дії правового режиму воєнного стану надається право Територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки цілодобово:

розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;

організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів (для районних ТЦК та СП);

вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, облік транспортних засобів, що підлягають передачі Збройним Силам України та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час.

Зауважимо, 6 лютого Верховна Рада на своєму засіданні продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів до 13 травня 2024 року.

Неналежна поведінка працівників ТЦК

Зауважимо, уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець, коментуючи випадки застосування сили до чоловіків призовного віку з боку працівників ТЦК наголосив, що працівники військкоматів не мають прав насильно затримувати людей на вулицях, перевіряти та забирати у них документи.

За словами омбудсмена, найбільше скарг до його офісу надходить саме щодо неналежної поведінки працівників ТЦК і перевищення ними службових повноважень.