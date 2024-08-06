Усовершенствованная версия STING Mad Max: команда инженеров Голыка сделала свой бомбер более выносливым и эффективным

Сверхпрочная карбоновая рама Gladiator, дополнительные режимы автоматического полета, улучшенная видеосвязь – ударный дрон STING Mad Max после апгрейда стал еще более эффективным для уничтожения вражеских позиций и техники. Производители уже передали бомберы нового поколения военным из подразделения "Гюрза" 28 бригады им. Рыцарей Зимнего Похода. Коптер стал творением инженеров, команду которых собрал предприниматель-волонтер Юрий Голик. В своей колонке /линк/ он рассказал о технологических новациях и новых командах, которым «научился» Mad Max.

Все комплектующие новой версии бомбера теперь прикреплены к сверхпрочной карбоновой раме Gladiator, которую производят сами разработчики. Во время полевых испытаний они убедились – название выбрали правильно. Ведь двойное падение с высоты 100 метров не помешало дрону взлететь в третий раз.

STING Mad Max эффектно обходит опасность фронта. Инженеры «оставили» ему иммунитет против влияния средств РЭБ, подтвержденный официальными госиспытаниями. Дополнительно новый бомбер может выполнить миссию даже при потере видеосигнала. В этом случае оператор может перевести БПЛА в полуавтоматический режим, поэтому он продолжит лететь за картой. Хоть у бомбера и есть датчик GPS, но в этом случае он не нужен.

Одно из обновлений ПО Mad Max научило его скрывать позиции экипажа от врага, что потенциально может спасти нашу военную жизнь.

Новый Mad Max Gladiator может стартовать с отключенной курсовой камерой. Теперь можно взлететь не просто на минимальной мощности передатчика. Есть возможность полностью выключить камеру, взлететь по карте, и включить камеру на безопасном расстоянии от точки старта или уже в секторе выполнения боевого задания», – рассказал Юрий Голик об опции, хорошо понятной FPV-пилотам.

Среди ключевых опций новой версии бомбера – удержание высоты и точки. С ними оператору легче точно сбрасывать боеприпас, ведь он не вынужден параллельно удерживать дрон в пространстве. В общем, разработчики и военные сравнивают простоту управления STING Mad Max с дронами DJI Mavic.

Вместо дневной камеры инженеры встроили в Mad Max гибридный модуль. Он состоит из двух видеокамер разного функционала. Аналоговая является «глазами» пилота во время выполнения миссии. Ее сигнал передается на альтернативной частоте, что уменьшает риски глушения РЭБами. А цифровая камера работает на запись. После приземления экипаж может посмотреть все отснятое в качестве 4к, чтобы осмотреть позиции врага и последствия доставки взрывчатки.

Существенно изменилась и конфигурация наземной станции. Ее модули и соединения получили повышенную защиту от воздействия РЭБ, появился индикатор уровня заряда аккумулятора, а также кнопка включения. Модули передачи данных и управления вместе с батареей теперь компактно размещены в одной коробке. Ее проще транспортировать, заряжать, а еще такое обновление ускоряет развертывание станции на позиции.

«Все эти модификации и полезные на практике функции – ответ на пожелания военных. Скорость эволюции украинских ударных дронов, разведчиков и ретрансляторов – наше преимущество на поле боя и возможность вести войну отдаленно, сохраняя жизнь наших людей. Да, на это нужно время и ресурсы. Но оно того стоит», – отметил Юрий Голик.