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Усовершенствованная версия STING Mad Max: команда инженеров Голыка сделала свой бомбер более выносливым и эффективным
Сверхпрочная карбоновая рама Gladiator, дополнительные режимы автоматического полета, улучшенная видеосвязь – ударный дрон STING Mad Max после апгрейда стал еще более эффективным для уничтожения вражеских позиций и техники. Производители уже передали бомберы нового поколения военным из подразделения "Гюрза" 28 бригады им. Рыцарей Зимнего Похода. Коптер стал творением инженеров, команду которых собрал предприниматель-волонтер Юрий Голик. В своей колонке /линк/ он рассказал о технологических новациях и новых командах, которым «научился» Mad Max.
Все комплектующие новой версии бомбера теперь прикреплены к сверхпрочной карбоновой раме Gladiator, которую производят сами разработчики. Во время полевых испытаний они убедились – название выбрали правильно. Ведь двойное падение с высоты 100 метров не помешало дрону взлететь в третий раз.
STING Mad Max эффектно обходит опасность фронта. Инженеры «оставили» ему иммунитет против влияния средств РЭБ, подтвержденный официальными госиспытаниями. Дополнительно новый бомбер может выполнить миссию даже при потере видеосигнала. В этом случае оператор может перевести БПЛА в полуавтоматический режим, поэтому он продолжит лететь за картой. Хоть у бомбера и есть датчик GPS, но в этом случае он не нужен.
Одно из обновлений ПО Mad Max научило его скрывать позиции экипажа от врага, что потенциально может спасти нашу военную жизнь.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Новый Mad Max Gladiator может стартовать с отключенной курсовой камерой. Теперь можно взлететь не просто на минимальной мощности передатчика. Есть возможность полностью выключить камеру, взлететь по карте, и включить камеру на безопасном расстоянии от точки старта или уже в секторе выполнения боевого задания», – рассказал Юрий Голик об опции, хорошо понятной FPV-пилотам.
Среди ключевых опций новой версии бомбера – удержание высоты и точки. С ними оператору легче точно сбрасывать боеприпас, ведь он не вынужден параллельно удерживать дрон в пространстве. В общем, разработчики и военные сравнивают простоту управления STING Mad Max с дронами DJI Mavic.
Вместо дневной камеры инженеры встроили в Mad Max гибридный модуль. Он состоит из двух видеокамер разного функционала. Аналоговая является «глазами» пилота во время выполнения миссии. Ее сигнал передается на альтернативной частоте, что уменьшает риски глушения РЭБами. А цифровая камера работает на запись. После приземления экипаж может посмотреть все отснятое в качестве 4к, чтобы осмотреть позиции врага и последствия доставки взрывчатки.
Существенно изменилась и конфигурация наземной станции. Ее модули и соединения получили повышенную защиту от воздействия РЭБ, появился индикатор уровня заряда аккумулятора, а также кнопка включения. Модули передачи данных и управления вместе с батареей теперь компактно размещены в одной коробке. Ее проще транспортировать, заряжать, а еще такое обновление ускоряет развертывание станции на позиции.
«Все эти модификации и полезные на практике функции – ответ на пожелания военных. Скорость эволюции украинских ударных дронов, разведчиков и ретрансляторов – наше преимущество на поле боя и возможность вести войну отдаленно, сохраняя жизнь наших людей. Да, на это нужно время и ресурсы. Но оно того стоит», – отметил Юрий Голик.
Как мы писали ранее, боевые пилоты испытали ударный дрон STING Mad Max