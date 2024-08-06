Вдосконалена версія STING Mad Max: команда інженерів Голика зробила свій бомбер більш витривалим та ефективним

Надміцна карбонова рама Gladiator, додаткові режими автоматичного польоту, покращений відеозв’язок – ударний дрон STING Mad Max після апгрейду став ще ефективнішим для нищення ворожих позицій та техніки. Виробники вже передали бомбери нового покоління військовим з підрозділу «Гюрза» 28 бригади ім. Лицарів Зимового Походу. Коптер став творінням інженерів, команду яких зібрав підприємець-волонтер Юрій Голик. У своїй колонці /лінк/ він розповів про технологічні новації та нові команди, яким «навчився» Mad Max.

Всі комплектуючі нової версії бомбера тепер прикріплені до надміцної карбонової рами Gladiator, яку виготовляють самі розробники. Під час польових випробувань вони впевнились – назву обрали правильно. Адже подвійне падіння з висоти 100 метрів не завадило дрону злетіти втретє.

STING Mad Max ефектно обходить небезпеки фронту. Інженери «залишили» йому імунітет проти впливу засобів РЕБ, підтверджений офіційними держвипробуваннями. Додатково новий бомбер може виконати місію навіть при втраті відеосигналу. У цьому випадку оператор може перевести БПЛА в напівавтоматичний режим, тож він продовжить летіти за мапою. Хоч у бомбера і є датчик GPS, але в цьому випадку він непотрібен.

Одне з оновлень ПЗ Mad Max навчило його приховувати позиції екіпажу від ворога, що потенційно може врятувати нашим військовим життя.

«Новий Mad Max Gladiator може стартувати з відключеною курсовою камерою. Тепер можна злетіти не просто на мінімальній потужності передавача. Є можливість повністю вимкнути камеру, злетіти по мапі, і увімкнути камеру на безпечній відстані від точки старту або вже в секторі виконання бойового завдання», – розповів Юрій Голик про опцію, добре зрозумілу FPV-пілотам.

Серед ключових опцій нової версії бомбера – утримання висоти й точки. З ними оператору легше точно скидати боєприпас, адже він не вимушений паралельно утримувати дрон в просторі. Загалом розробники і військові порівнюють простоту управління STING Mad Max з дронами DJI Mavic.

Замість денної камери інженери вбудували в Mad Max гібридний модуль. Він складається з двох відеокамер різного функціоналу. Аналогова є «очима» пілота протягом виконання місії. Її сигнал передається на альтернативній частоті, що зменшує ризики глушіння РЕБами. А цифрова камера працює на запис. Після приземлення екіпаж може подивитись все відзняте у якості 4к, щоб оглянути позиції ворога та наслідки доставки вибухівки.

Суттєво змінилась і конфігурація наземної станції. Її модулі і з’єднання отримали підвищений захист від впливу РЕБ, з’явився індикатор рівня заряду акумулятора, а також кнопка включення. Модулі передачі даних та управління разом з батареєю тепер компактно розміщені у одній коробці. Її простіше транспортувати, заряджати, а ще таке оновлення пришвидшує розгортання станції на позиції.

«Всі ці модифікації та корисні на практиці функції – відповідь на побажання військових. Швидкість еволюції українських ударних дронів, розвідників та ретрансляторів – наша перевага на полі бою та можливість вести війну віддалено, зберігаючи життя наших людей. Так, на це потрібен час та ресурси. Та воно того варте», – зазначив Юрій Голик.